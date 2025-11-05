Son Mühür- Bugün Pakistan sınırları içinde kalan bir bölgede halı, çay ve baharat ticaretiyle temelleri atılan Hinduja ailesi aradan geçen bir asırda İngiltere'nin en zengin ailesi olmayı başarmıştı.

Bankacılık, petrol, gayrimenkul ve eğlence sektörlerindeki geniş iş çıkarları sayesinde, düşük profilli Hinduja ailesi bu yıl Sunday Times Zenginler Listesi'nde toplam49 milyar dolarlık net servetiyle zirveye yerleşmişti.



Londra'da son nefesini verdi...



Ailenin liderliğini yapan Hinduja'nın sözcüsü, uzun süren bir hastalığın ardından 85 yaşındaki “GP” lakaplı Gopichand Hinduja'nın Londra'da hayatını kaybettiğini söyledi.

Gopichand Hinduja, ağabeyi Srichand ile birlikte aile şirketinin eş başkanlığını yürütüyordu.

Gopichand, ağabeyi Srichand Hinduja'nın Mayıs 2023'te vefat etmesinin ardından başkanlığı devralmıştı.

Hinduja ailesinin yönettiği şirketler dünya genelinde 150 binden fazla kişiyi istahdam ediyor.

Hinduja ailesi 1980'lerde ABD petrol şirketi Chevron'dan Gulf Oil'i satın almıştı.