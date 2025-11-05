Son Mühür- Sadece ABD'nin değil dünyanın finans merkezi konumunda olan New York kentini kendini müslüman ve demokratik sosyalist olarak tanımlayan Zohran Mamdani yönetecek.

Ücretsiz ulaşım, dar gelirlilere sosyal konut gibi projeleriyle dikkati çeken ve son dönemdeki başarılı kampanyasıyla Demokrat Parti'nin siyasi geleceğine damga vurması beklenen isim konumuna gelen Mamdani,

“Genel geçer kanaate göre ben ideal aday değildim.

Evet, yaşlanmak için elimden geleni yapmama rağmen gencim.

Ben Müslümanım.

Ben demokratik sosyalistim.

Ve en kahredicisi de bunlar için özür dilemeyi reddediyorum.” sözleriyle dikkati çekmişti.



Trump sizin başkanınız uyarısı...



Gazeteci Selim Atalay, Beyaz Saray'ın Mamdani'nin belediye başkanlığı seçiminden zaferle çıkmasının ardından yayınladığı NBA ekibi New York Knicks'in logosunun üzerinde oynama yapılarak oluşturulan görselli mesaja dikkat çekti.



''New York ve diğer ABD eyaletlerindeki kısmi seçimlerde Demokratların üstünlüğü var.'' diyen Atalay,

Seçim sonuçları üzerine

Beyaz Saray bu mesajı paylaştı:

Trump (hala) Başkanınızdır, (unutmayın..)''

ABD de siyasi kavga daha da tırmanacak mesajı verdi.

Fransa erken fark etmiş...

Doç. Dr. Deniz Yıldırım,

''Mamdani New York belediye başkanı seçildi. Yeni bir kuşak, "demokratik sosyalizm" söylemi etrafında politikleşiyor. Yazılacak şeyler var ama önce hak teslimi. Le Monde Diplomatique daha Ekim sayısında Mamdani'yi iyi bir analizle manşete çekmişti.'' hatırlatmasında bulundu.