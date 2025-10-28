Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer dün bir araya geldi. İkili arasındaki gündem maddesi Eurofighter Typhoon savaş uçağı işbirliği anlaşmasıydı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye, 3 ülkeden 44 Eurofighter Typhoon alımı için düğmeye basmıştı. Anlaşmanın ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan anlaşmaya dair bir açıklama geldi.

"Türkiye ile ülkemize daha fazla iş imkanı sunan bir anlaşma imzaladık!"

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Starmer paylaşımına not düştüğü açıklamada, "Dün, Türkiye ile ülkemize daha fazla iş imkanı sunan bir anlaşma imzaladık. Bugün, bu anlaşmadan faydalanacak olan bazı işçilerle buluştum. İngiliz yeteneklerini İngiliz işleriyle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.