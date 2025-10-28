Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine ilişkin uygulamayı askıya aldı. Yeni düzenleme 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Kararın ardından Pegasus Havayolları, mağduriyet yaşanmaması için önemli bir duyuru yaptı.

Pegasus’tan ücretsiz değişiklik hakkı

Pegasus Havayolları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Ekim 2025’ten önce Karadağ’a bilet alan yolcuların biletlerini ücretsiz değiştirebileceğini, açığa alabileceğini veya iptal edebileceğini bildirdi.

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“30 Ekim 2025 tarihinden itibaren umumi (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ’a vizesiz seyahat uygulaması geçici olarak askıya alınmıştır. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf olmaya devam edecektir.”

Vize başvuruları sadece Ankara ve İstanbul’dan yapılacak

Yeni uygulamaya göre Karadağ’a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, vize başvurularını Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapabilecek.

Yetkililer, başvuru sürecinin kısa sürede netleşeceğini ve gerekli belgelerin diplomatik kanallar üzerinden duyurulacağını açıkladı.