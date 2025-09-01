Adana'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Adana'dan Ankara'ya gitmek üzere bindiği uçakta tansiyon rahatsızlığı nedeniyle aniden fenalaştı. Yaşanan bu durum üzerine uçağın rotası değiştirilerek acil iniş yapması sağlandı. Durak, indirildiği havaalanından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olayın detayları

Olay, bu sabah Adana'dan İstanbul'a giden 09.45 sefer sayılı uçakta yaşandı. Yaklaşık 5 dönem boyunca Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten 87 yaşındaki Aytaç Durak, uçuş sırasında yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı. Durumun ciddiyetini gören uçuş ekibi, yolcu sağlığını tehlikeye atmamak adına hemen harekete geçti. Uçağın rotası değiştirilerek Çukurova Bölgesel Havalimanı'na acil iniş yapma kararı alındı. Uçağın piste inmesinin ardından sağlık ekipleri vakit kaybetmeden Durak'a müdahalede bulundu.

Durak'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Acil inişin ardından ambulansla Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir hastaneye sevk edilen Aytaç Durak, ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Adana'daki özel bir hastaneye nakledildi. Ailesi ve yakın çevresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Durak'ın sağlık durumu kontrol altına alındı ve iyiye gidiyor. Yetkililer, Durak'ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Bu ani gelişme, Adana siyaset ve kamuoyunda endişeye yol açarken, eski başkana geçmiş olsun dilekleri iletildi. Olay, hava yoluyla seyahat eden yaşlı bireylerin sağlık durumlarının uçuş öncesinde detaylı olarak değerlendirilmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi.