Türk güreşinin başarılı ismi Süleyman Karadeniz, Rusya’nın Grozni kentinde düzenlenen Akhmat Kadyrov Turnuvası’nda 97 kilogramda altın madalya kazandı. Karadeniz, finalde rakibi Şamil İmam Hacıaliyev’i 2-1 mağlup ederek kürsünün zirvesine çıktı.

Grozni’de zorlu final

Serbest Güreş Milli Takımı adına mindere çıkan Avrupa Şampiyonu Süleyman Karadeniz, 97 kilogram kategorisinde finale yükselerek bağımsız sporcu Şamil İmam Hacıaliyev ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede Karadeniz, rakibini 2-1 mağlup ederek turnuvayı altın madalya ile tamamladı.

Avrupa şampiyonluğundan uluslararası zaferlere

Daha önce Avrupa şampiyonluğu da yaşayan milli güreşçi, uluslararası alandaki başarısına bir yenisini ekledi. Karadeniz’in bu galibiyeti, Paris 2024 sonrası dönemde Türk güreşinde önemli bir moral kaynağı olarak değerlendirildi.

Türkiye güreşinde yeni başarı

Türk güreşinin dünyadaki güçlü konumunu pekiştiren bu zafer, milli takımın son dönemde elde ettiği başarıların devamı niteliğinde oldu. Karadeniz’in altın madalyası, Türkiye’nin serbest güreşte uluslararası arenadaki prestijini bir kez daha ortaya koydu.