Banka, ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısında faiz indirimi yapacağını öngördü.

Enflasyona Rağmen Faiz İndirimi Beklentisi

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, aylık enflasyonun yüksek gıda fiyatlarının etkisiyle yüzde 2,04 olarak gerçekleştiğini, bunun yüzde 1,75'lik tahminlerin üzerinde geldiğini belirtti. Ancak Ergüzel, bu duruma rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyledi.

Raporda, enflasyondaki yavaş düşüşün, liranın daha güçlü desteği ve ekonomik aktivitenin canlanmasıyla ilişkili olduğu belirtildi.

Büyüme ve Gelecek Öngörüleri

Barclays, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair de önemli bir tahminde bulundu. Raporda, mevcut trendde ekonomik büyümenin 2025 yılında yüzde 3,5 civarında olabileceği ifade edildi.

Ekonomist Ergüzel, siyasi gelişmelerin ve yüksek enflasyon verilerinin Merkez Bankası'nın gevşeme planlarını etkilemeyeceğini düşündüklerini vurguladı. Son dönemde yaşanan sermaye çıkışlarının, mart ayındaki siyasi çalkantı dönemine göre daha az olduğunu belirterek, TCMB'nin mevcut para politikasına devam edeceği beklentisini dile getirdi.

Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2,04 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak kaydedilmişti.