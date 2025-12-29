Son Mühür / Yağmur Daştan - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İnciraltı’na ilişkin planları askıya sunmaya hazırlandığı süreçte, yargıdan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Balçova Termal Turizm Merkezi ile İzmir İnciraltı Termal Turizm Merkezi’nin sınırlarını yeniden düzenleyen ve 30 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe giren düzenleme, Danıştay tarafından iptal edildi.

‘Hukuka aykırı’ gerekçesiyle…

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, söz konusu sınır değişikliğinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’a başvurmuştu. Yaklaşık dört yıl süren yargı sürecinin ardından yüksek mahkeme kararını açıkladı. Danıştay, yapılan düzenlemenin planlama esasları ve genel ilkelerle örtüşmediğine hükmederek Cumhurbaşkanlığı kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verdi.

“Canımızı sıktı ama…”

Konuyla ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulunan İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, “İzmir’in moralini bozmaya çalışıyorlar. İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri olarak bu haber elbette ki canımızı sıktı ama şu konuyu herkes bilmeli: 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İnciraltı’nın turizm sınırlarını daraltmaya yönelik yapılan düzenleme, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından yargıya taşınmış; söz konusu düzenleme Danıştay tarafından dört yıl sonra iptal edilmiştir. Bu karar, İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri olarak bizleri elbette yakından ilgilendirmektedir. Ancak altını net ve açık şekilde çizmek isteriz ki; bu iptal kararı, İnciraltı planlarını sekteye uğratacak, İzmir’in geleceğini karartacak ya da planlama sürecini geciktirecek bir durum değildir. Çünkü 2021 yılında çıkarılan kararname, İnciraltı’nın turizm sınırlarını daraltan bir düzenlemeydi. Bugün verilen iptal kararıyla birlikte; 2007 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan ve dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından belirlenen, İnciraltı ve Bahçelerarası’nın bütününü kapsayan daha geniş ve esas turizm sınırlarına yeniden dönülmüş bulunmaktadır” dedi.

“Süreç tamamlanma aşamasına geçti”

“Halihazırda yürütülen İnciraltı planlama ve revizyon süreci de bu bütüncül sınırlar esas alınarak ve turizm öncelikli tercihli planlama anlayışıyla ilerlemektedir” sözleriyle devam eden Karabulut, “Dolayısıyla söz konusu yargı kararı, mevcut planlama sürecini olumsuz etkilememekte; aksine planların dayandığı temel sınırların hukuki geçerliliğini teyit etmektedir. Ne yazık ki İnciraltı’nın İzmir’e kazandırılması yönünde tüm kentte güçlü bir irade oluşmuşken, her dönemde olduğu gibi bir kısım “istemezük” yaklaşımıyla süreci zayıflatmaya çalışan girişimlerle yeniden karşı karşıya kalındığını görüyoruz. İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri olarak bu durum elbette bizleri üzmektedir; ancak bilinmelidir ki bu tür girişimler bizleri yıldırmamaktadır. Bugüne kadar hükümetimizin ve ilgili Bakanlıklarımızın yürüttüğü çalışmalarla İnciraltı planları önemli bir noktaya gelmiştir. Son süreçte yerel yönetimlerimizin katkıları ve kamuoyunun artan desteğiyle birlikte, planlama süreci tamamlanma aşamasına girmiştir” ifadelerini kullandı.

“Belediyeler de bakanlığın yanında yer almalı”

“İnciraltı meselesi, yalnızca masa başında değil, hukuki zeminde de eşgüdüm ve birlikte duruş gerektiren bir İzmir meselesidir” sözleriyle devam eden Karabulut, “İnciraltı Gelişim Derneği olarak; yalnızca planlama sürecinde değil, açılan tüm davalarda müdahil olarak, hukuki süreci de yakından ve aktif biçimde takip etmekteyiz. Bu tür gelişmeler karşısında geri adım atmak yerine, mücadelemizi daha kararlı ve daha bilinçli şekilde sürdürmekteyiz. Bu mücadele, planlar askıya çıktıktan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. İnanıyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde; İnciraltı’nın doğal dokusu korunarak, bilimsel verilere dayalı, İzmir’e yakışır bir planlama anlayışıyla nasıl kazanıldığını, tüm İzmir hep birlikte görecektir. Bu süreç sonunda yalnızca İnciraltı değil, İzmir’in tamamı kazanacaktır. İzmir’in geleceğine sekte vuracak adımlara hep birlikte ‘Dur’ diyelim” diye konuştu.