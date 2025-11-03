Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de düzenlenen EXPO 2027 Paydaş Çalıştayı’nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kentin, ilk kez bir Dünya Botanik EXPO’suna ev sahipliği yapacağını ve organizasyonun İnciraltı’nda gerçekleşeceğini duyurması bölgede temkinli bir heyecan yarattı. Uzun süredir plan çıkmazında mücadelesini sürdüren İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri, EXPO’nun büyük bir kazanım olacağının altını çizerek hala çözüm bekleyen plan sorununu bir kez daha hatırlattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, “İnciraltı’nın hak ettiği değere kavuşması için yıllardır mücadele ediyoruz. Her yerde İnciraltı’nın Türkiye’nin en güzel ve değerli olduğunu uzun yıllardır dile getirdik fakat bilinmeli ki bölgemiz plansız kaldıkça günden güne yok oluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bugün Dünya Botanik EXPO’sunun İnciraltı’nda yapılacağını duyurması ve “Dünyanın gözü İnciraltı’nda olacak” ifadelerini kullanması açıkçası bizi çok mutlu etti. Botanik EXPO’nun bölgemizde yapılması hem kentimiz hem de İnciraltı için büyük bir kazanım olacaktır, bu çalışmalar için İnciraltı'nı seçtiği için de kendilerine çok teşekkür ederiz. Ancak unutulmamalıdır ki artık hepimizin bildiği bir ‘plan’ gerçeği de var. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan davalar nedeniyle birçok kez iptal edilen İnciraltı planlarının, son olarak Ekim 2024’te yine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucu yine iptal edilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Planlarımız hala çıkmadı. Planlarımız çıkıp 18 uygulaması da yapıldığında, bölgemizin yarım asrı geçen sorunu çözülmüş olacak; birçok kazanımlarla birlikte İzmir, iki yeni kent ormanı büyüklüğünde yeşil alan kazanmış olacak” dedi.

“Planlar artık iptal olmasın”

İnciraltı planlanmadan kurulan hayallerin gerçekleşmesinin çok zor olduğunun da altını çizen Karabulut, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin attığı bu adımı biz çok ümitvari bulduk. Kentimizin 2027 hedeflerinden önce bir an evvel plan sorununun çözülmesi de bu adımı güçlendirecektir. Başkan Tugay’ın da bu konuda hükümet kanadı ile de planlar konusunda görüşmesi ve davalarla geri dönmemesi için samimiyetle ilerlemelerini vatandaş olarak bekliyoruz. Bu sözler çok güzel, gönül isterdi ki 2013 yılında çıkan planımızla beraber EXPO ile hayata geçmesi düşünülen planlar gerçekleşseydi. İşte, o zaman bugün bambaşka bir İzmir konuşabilirdik. Ne yazık ki o süreçte hazırlanan planlar yine 2013 yılında Büyükşehir’in açtığı bir dava ile iptal edilmişti. Başkan Cemil Tugay’ın samimiyetine inanmayı kalpten istiyoruz. Ama maalesef başkanımızı ziyarette ‘Davayı geri çekin ama planları hep birlikte bakanlıkla görüşerek revize ettirelim zaman kaybetmeyelim’ dedik. O zaman başkanımız uygun görmedi, İzmir bu şekilde kaybetti. Şu anda planlar revize ediliyor keşke o zaman revizeyi yapabilseydik ve planlar iptal olmasaydı. Olsun. Artık geriye dönmüyoruz ama bu sürecin tekrar davalarla durdurulmamasını istiyoruz. Kimse durmaz ise bir an önce planlarımız bir an önce hayata geçer. 18 uygulamasının da hızla ilerlemesiyle hem şehrimiz hem de toprak sahipleri önemli bir kazanım elde edecek. Bu kazanım, şehrimizin turizmin istihdamına, çevresine ve nitelikli yeşil alan kazanımına büyük katkı sağlayacak” mesajı verdi.

“El ele bu işin sonuna gelelim”

İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahipleri olarak bugüne kadar hep ellerini taşın altına koyarak ilerlediklerini de aktaran Karabulut, “Bundan sonra isteğimiz, el ele bu işin sonuna gelmek. Bugün yapılan açıklama bizler için de çok önemli. Fakat bunun altının doldurulması gerekiyor. Daha fazla diyalog içinde, bu sürecin tamamlanmasını diliyoruz. Planlanmış bir İnciraltı ile İzmir, 2027 hayalini gerçekleştirir. Aynı zamanda ondan sonraki süreçte de kenti sağlık turizmi hedefine ulaştıracak yegane alan da İnciraltı’dır. İzmir’in özlediği yabancı nitelikli yatırımcıyı çekecek tek yer İnciraltı’dır. Yeter ki İnciraltı’na şaşı bakmayalım. Samimiyetle el ele verip, toprak sahipleri, hükümetimiz ve belediyemizle hep birlikte süreci yönelim. EXPO fırsatını planlarla taçlandıralım” diye konuştu.