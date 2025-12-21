Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken sıkıştırıldığı iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak trafik levhalarına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, olay sonrası yaşanan sağlık problemi ekipleri alarma geçirdi.

İstiklal Caddesi’nde kaza

Edinilen bilgilere göre kaza, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Bülent U. (27) yönetimindeki 16 KBU 70 plakalı otomobilin, trafikte ilerlediği sırada başka bir araç tarafından sıkıştırıldığı öne sürüldü.

Direksiyon hakimiyeti kayboldu

Sıkıştırma iddiasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, kaldırım üzerinde bulunan trafik levhalarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Sürücü epilepsi nöbeti geçirdi

Kazanın hemen ardından araçtan inen sürücü Bülent U.’nun epilepsi nöbeti geçirdiği ve yere yığıldığı öğrenildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ile trafik ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazaya karıştığı iddia edilen diğer araçla ilgili inceleme başlatılırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.