Son Mühür- Edinilen bilgilere göre, kayyum atanan Gürsel Tekin, avukatları aracılığıyla İstanbul İl Kongresi düzenlemek üzere Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Ancak yapılan başvuru, seçim kurulundan olumsuz yanıt aldı.

Yetki genel merkezden

Kurul, yaptığı değerlendirmede kongre sürecinin organize edilmesi konusunda tek yetkili merciin CHP Genel Merkezi olduğuna vurgu yaptı. Kararda, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun 2020/505 ve 2017/353 sayılı kararları ile CHP İç Tüzüğü dayanak olarak gösterildi.

Kararın gerekçesi

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu kararında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve kongre yönetmeliğinden anlaşıldığı üzere olağanüstü kongreye ilişkin parti adına seçim iş ve işlemlerinde yetkili merci, CHP Genel Başkanlığı’dır. Seçim kurulu başkanlığımızca yapılacak tüm yazışma ve işlemlerde muhatap, CHP İstanbul İl Başkanlığı değil, Merkez Yönetim Kurulu’dur. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 10. ve 21. maddeleri uyarınca yasal düzenleme bulunmadığından başvurunun kesin olarak reddine karar verilmiştir.”

CHP’de süreç nasıl ilerleyecek?

Bu karar, İstanbul’daki kongre tartışmalarını yeniden alevlendirirken gözler CHP Genel Merkezi’ne çevrildi. Parti içinde yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da sertleşmesi bekleniyor.