Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Kasım’da yapılan oturumunda, CHP’li meclis üyeleri suya yüzde 50 indirim yapılması önerisini gündeme getirdi. Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu önergeyi kabul ederek yüzde 70 indirim önerisinde bulundu ve önergeyi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk etti. Aydınlılar, su fiyatlarına yapılacak indirim kararını merakla beklerken, bugün ASKİ Genel Kurulu’ndan alınan karar, su fiyatlarına yapılacak indirimin ileri bir tarihe ertelendiğini gösterdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan Ek Süre Talebi

Plan ve Bütçe Komisyonu, suyun maliyetinin yeniden hesaplanması gerektiğini belirterek, 17 ve 23 Kasım tarihleri arasında yaptığı 5 toplantıda rapor oluşturamayarak karar alamadı. Komisyon, mevcut süre zarfında suyun maliyetine ilişkin bilgi ve belgelerin tamamlanamadığını bildirdi ve bu yüzden indirim kararının görüşülmesi için ek süre talep etti. Komisyonun talebi, oy birliği ile kabul edilerek 6 ay sonra yapılacak ASKİ Genel Kurulu’nda tekrar görüşülmesi kararlaştırıldı.

“Suyun Fiyatını Bir Türlü İndiremedik”

CHP’li meclis üyeleri, suyun maliyetinin doğru hesaplanması için istedikleri bilgi ve belgelerin ASKİ’den kendilerine zamanında ve doğru şekilde ulaşmadığını ileri sürdü. Bu sebeple önergeyi gündeme almadıklarını belirten CHP’li üyeler, konunun daha fazla araştırılması gerektiğini vurguladı. AK Parti’li meclis üyeleri ise CHP’li üyelerin kendi aralarında çeliştiğini belirterek, “hizmet engeli” vurgusu yaptı. Kurulda kısa süreli gerginlik yaşandı. Başkan Özlem Çerçioğlu, önergenin aslında kendilerinin verdiğini ve komisyonun çoğunluğunun CHP’de olmasına rağmen kararın alınamadığını ifade etti.

Başkan Çerçioğlu: "İndirimli Su İçin Karar 6 Ay Sonra Verilecek"

Başkan Özlem Çerçioğlu, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, CHP’li üyelerin talep ettikleri bilgilere ulaşamadığını ve bu yüzden karar verilemediğini belirtti. “Biz bunu görüşemedik, anlamadık, yapamadık dediler. Suyun fiyatını bir türlü indiremedik” diyen Çerçioğlu, su fiyatlarına yapılacak indirimin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tekrar inceleneceğini söyledi. Çerçioğlu, “6 ay sonra tekrar ASKİ Genel Kurulu toplandığında biz bunu Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tekrar inceleyeceğiz. Bu oyladığımız kararın anlamı budur” diyerek sürecin uzadığını açıkladı.