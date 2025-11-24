Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda, 54 kiloda mücadele eden milli sporcu Nefise Delikurt, gösterdiği etkileyici performansla Avrupa ikinciliğini kazandı. Finalde karşılaştığı Finlandiyalı rakibine yenilen Delikurt, şampiyonadaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Teknik becerisi ve disiplinli performansı ile öne çıktı

Şampiyona boyunca güçlü rakiplerine karşı sergilediği teknik beceriler ve disiplinli mücadelesiyle öne çıkan Nefise Delikurt, finalde de Türkiye’yi gururla temsil etti. Hem fiziksel hem de mental anlamda büyük bir kararlılık gösteren milli sporcu, bu uluslararası turnuvada kazandığı ikincilikle kariyerine önemli bir başarı daha eklemiş oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden tebrik mesajı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Nefise Delikurt’u turnuva boyunca gösterdiği istikrar ve azimle elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Yapılan açıklamada, “Sporcumuz Nefise Delikurt’u turnuva boyunca gösterdiği istikrar, azim ve elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.” denildi.