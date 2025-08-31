Afyonkarahisar–Antalya Karayolu’nda, Hüdai Kaplıcaları kavşağında saat 00.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 07 AVV 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 03 LB 640 plakalı otomobille çarpıştı.
Araç devrildi, 4 kişi yaralandı
Çarpışmanın etkisiyle 07 AVV 808 plakalı otomobil devrildi. Araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralıları kurtardı
Ters dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.