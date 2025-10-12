Aydın’ın İncirliova ilçesi Eğrek Mahallesi’nde üretim yapan çiftçiler, incir fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyor. Üretici Esma Kaygısız, emek vererek yetiştirdikleri incirin yok pahasına satılmasına tepki gösterdi.

Tariş ve tüccarlar üreticiyi zor duruma düşürdü

Kaygısız, sezon başında incirin en düşük kalitesine 280 TL taban fiyat açıklanmasına rağmen, günümüzde fiyatların 150 TL’ye kadar gerilediğini belirtti. Çiftçiler, Tariş’in alım sürecini erken sonlandırması ve tüccarların fiyatları düşürmesi nedeniyle ekonomik olarak zorluk çekiyor.

Kaygısız, “Zeytinyağımız da bu yıl değer kazanmadı. 100 TL’ye kadar düştü. İncir çiftine 6 bin lira ödedik, ileği ve gübreyi 1000 TL’den aldık. Budama başlı başına büyük zahmet. Şimdi incir fiyatı 150 TL’ye indi. Çiftçi adeta sürükleniyor” ifadelerini kullandı.

Üreticiden yetkililere çağrı: Sahip çıkın

Tarımda üretim maliyetlerinin hızla arttığını, ancak ürünün karşılığını bulamadığını vurgulayan Kaygısız, Tariş Müdürü ve İlçe Tarım Müdürü’ne çağrıda bulunarak çiftçilere destek verilmesini talep etti. Kaygısız, Aydın ekonomisi için incir üretiminin önemine dikkat çekerek, “Milletin efendisi köylü deniyor ama kimse çiftçinin yanında değil. Yetkililer bu konuya el atsın, incir üreticisi sahipsiz kalmasın” dedi.