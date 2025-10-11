Aydın Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) 10. kuruluş yıldönümünde düzenlediği törenle yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Ata Mahallesi Toptan Gıda Çarşısı’ndaki yeni hizmet binasının kapılarını açan AYSİAD, üyelerine daha modern ve ferah bir ortam sunuyor.

Fırat Barışık: Birlik içinde güçlü yarınlara diyorum

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan AYSİAD Başkanı Fırat Barışık, derneğin büyüyen üye yapısına dikkat çekerek, "AYSİAD oalrak 10’uncu yılımızda, üye sayımızın artmasıyla birlikte yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetlerimizi daha iyi ağırlayabilmek adına yeni bir hizmet binasına ihtiyaç duyduk.

Konumu itibarıyla Efeler’de, ASTİS ve Gıda Çarşısı’nın ortak noktasında, otopark sorunu olmayan ve geniş toplantı salonuna sahip bu yeni binamızla daha verimli çalışacağız. Üyelerimizi ve misafirlerimizi daha iyi ağırlayabilmek için böyle bir adım attık. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Birlik içinde güçlü yarınlara diyorum" diye konuştu.

"Yeni hizmet binasının şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını dileriz"

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesilirken, Vali Canbolat ve protokol üyeleri yeni hizmet binasını gezdi. Aydınlı iş insanlarının bir araya geldi törende yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Canbolat ise "Yeni hizmet binasının şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını dileriz" dedi.