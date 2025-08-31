Son Mühür- İngiltere merkezli bahis şirketi Entain, Türkiye’de yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonları ve kara para aklama faaliyetleri nedeniyle tarihin en büyük cezalardan biriyle karşı karşıya kaldı. İngiltere Crown Prosecution Service (CPS) tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şirket, 615 milyon sterlin (yaklaşık 25 milyar TL) para cezasına çarptırıldı.

Soruşturmada, Entain’in Türkiye’deki yasa dışı bahis faaliyetlerini sürdürmek için bazı kişi ve gruplara rüşvet verdiği, bu sayede kara paranın aklanmasının kolaylaştırıldığı tespit edildi. İngiliz makamları, şirketin uzun yıllar boyunca Türkiye merkezli yasa dışı bahis pazarından büyük gelir elde ettiğini, ancak bu süreçte hem uluslararası kara para aklama yasalarını hem de Türkiye’deki yasal düzenlemeleri ihlal ettiğini açıkladı.

Entain cephesi ise cezayı kabul ederek İngiltere makamlarıyla işbirliği yaptığını duyurdu. Ancak, Türkiye’deki yasa dışı bahis ağında adı geçen kişi ve kurumlarla ilgili detayların kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu.

Uzmanlar, verilen bu cezanın sadece Entain için değil, Türkiye’de yasa dışı bahis sektöründen gelir elde eden tüm yapılar için caydırıcı bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.