İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan yüzde 90 görme engelli 2. sınıf öğrencisi Defne Efe, öğrenme azmi ve kararlılığıyla herkese örnek oldu. Aydınoğulları İlkokulu’nda eğitim gören Defne, Braille alfabesini kısa sürede öğrenerek hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının gönlünü kazandı. Dünya Kız Çocukları Günü’nde okuluna yapılan özel ziyarette Defne’nin hikâyesi tüm Türkiye’de takdir topladı.

Küçük yaşına rağmen öğrenme isteğiyle dikkat çeken Defne, Braille alfabesini kısa sürede kavradı. Öğretmenlerinin desteğiyle okuma ve yazma çalışmalarını sürdüren minik öğrenci, derslerinde büyük ilerleme kaydetti. Defne’nin azmi, sınıf arkadaşlarına da ilham kaynağı oldu.

“Yalnız Tire’nin değil, tüm Türkiye’nin gururu”

Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Aydınoğulları İlkokulu’nu ziyaret eden Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Duygu Çevirgen Uzun, Defne ile yakından ilgilendi. Okul yönetiminden öğrencinin durumu hakkında bilgi alan Uzun, Defne’nin başarısını takdir ederek, “Defne’nin başarısı yalnız Tire’nin değil, tüm Türkiye’nin gururu. Her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Onun gibi azimli çocuklar bizlere umut veriyor” dedi.

"Defne’nin yolu açık olsun"

Ziyarette AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu da yer aldı. Uğurlu, “İki kız babası olarak Defne’nin başarısını yürekten kutluyorum. Onun eğitim yolculuğuna destek olmak bizim için bir gururdur. Elimizden ne gelirse onun için yapmaya hazırız. Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.