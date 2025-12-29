Güvenlik birimlerinin yaptığı detaylı aramada, iki büyük valiz içerisine yerleştirilmiş ve vakumlanmış paketler halinde toplam 65 kilogram esrar ele geçirildi.

Federal yetkililerin yürüttüğü soruşturmada, valizlerin içerisinde uyuşturucu paketlerinin yanı sıra Apple AirTag takip cihazlarının bulunması, olayın organize bir suç şebekesiyle bağlantılı olabileceği şüphesini güçlendirdi. Gözaltına alınan Mülazımoğlu hakkında "uyuşturucu madde kaçakçılığı" ve "uluslararası uyuşturucu trafiği" suçlamalarıyla ağır ceza davası açıldı. Mahkeme, şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verirken, kefalet bedelini 10 bin dolar olarak belirledi ve yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Begüm Mülazımoğlu Kimdir?

Olayın merkezindeki isim olan Begüm Mülazımoğlu, 2003 doğumlu bir Türk vatandaşıdır. 2025 yılı itibarıyla 22 yaşında olan Mülazımoğlu'nun, sık sık Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye seyahat ettiği biliniyor. Kamuoyunda tanınan bir sosyal medya fenomeni veya ünlü bir isim olmayan Mülazımoğlu'nun, olay öncesinde özel bir yaşam sürdüğü ve herhangi bir kriminal kaydının basına yansımadığı görülüyor. Şüphelinin eğitim durumu veya mesleği hakkında resmi makamlarca henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Operasyonun Teknik Detayları ve AirTag İzi

Miami Havalimanı'ndaki operasyonun seyrini değiştiren en önemli detay, valizlerde bulunan takip cihazları oldu. Güvenlik güçleri, 60 paket halindeki uyuşturucunun bulunduğu valizlere yerleştirilen AirTag cihazlarının, sevkiyatın anlık konumunu takip etmek amacıyla kullanıldığını değerlendiriyor. Savcılık makamı, bu bulguyu suçun "bilinçli ve sistematik" bir şekilde işlendiğine dair kuvvetli bir delil olarak dosyaya ekledi.

Yargılama Süreci Nasıl İşleyecek?

Gözaltı işleminin ardından ilk kez hakim karşısına çıkan Begüm Mülazımoğlu için savcılık 15 bin dolar kefalet talep etti. Ancak mahkeme heyeti, savunmayı değerlendirerek bu tutarı 10 bin dolara indirdi ve şarta bağlı tahliye kararı verdi. Elektronik izleme yöntemleriyle takip edilen Mülazımoğlu'nun bir sonraki duruşması 20 Şubat 2026 tarihinde görülecek. ABD federal yasalarına göre uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçu, uzun süreli hapis cezalarını öngörüyor.