Son Mühür- TBMM’de kurulan süreç komisyonu, 24 Kasım’da terörist Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti. AK Parti, MHP ve DEM Parti’den birer üyenin yer aldığı heyet, ziyaretin ayrıntılarını terör örgütüne yakın bir medya organına aktardı.

Hazırlık ve seyahat süreci

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, komisyon toplantısının Cuma günü yapıldığını ve görüşme kararının alındığını söyledi. Koçyiğit, “Meclis Başkanlığı gerekli prosedürleri tamamladı ve Pazar günü bize Pazartesi sabahı gerçekleşecek ziyaretle ilgili bilgi verildi. Erken saatlerde Ankara’da bir araya gelerek İstanbul’a hareket ettik” dedi.

Görüşmenin görüntü kaydı alınmadığını, yalnızca tutanak için ses kaydı yapıldığını belirten Koçyiğit, Öcalan’ın her üye ile ismiyle hitap ettiğini, heyetin ise saygı ifadesi olarak “siz” diye yanıt verdiğini aktardı.

CHP’nin katılmamasına Öcalan’dan değerlendirme

Koçyiğit, Öcalan’ın CHP’ye ilişkin yorumlarına da değindi. Öcalan’ın, Cumhuriyet’in kurucu partisi olan CHP’nin sürece dahil olmasını önemsedğini belirttiğini aktaran Koçyiğit, “Görüşmede özel olarak CHP’nin gelmemesine dair değerlendirmesi oldu ve ‘Keşke CHP de gelseydi’ dedi” ifadelerini kullandı.

Umut hakkı konusu masada

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği “umut hakkı” konusu da ziyaret sırasında ele alındı. Koçyiğit, Bahçeli’nin bu konudaki görüşlerini Öcalan’a ilettiklerini ve Öcalan’ın değerlendirmelerini önemsediğini ifade etti.

Petrol gelirleri ve Suriye meselesi

Koçyiğit, AK Parti üyesi Hüseyin Yayman ve MHP üyesi Fethi Yıldız’ın yönelttiği sorulara da değindi. Heyetin, kamuoyunun merak ettiği başlıkları öncelikli olarak gündeme getirdiğini belirten Koçyiğit, şunları söyledi:

“Sorular ağırlıklı olarak Suriye’deki gelişmeler ve 10 Mart mutabakatının uygulanması üzerineydi. Ayrıca ‘Petrol gelirleri ne olacak?’ ve ‘YPG silah bırakacak mı?’ gibi özel başlıklar da gündeme geldi.”