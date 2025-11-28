Son Mühür- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 11 Mart tarihinde yapılan değişiklikle birlikte, büyük ölçekli özel yapılar ve kamu binalarında yağmur suyu hasadı ile gri su geri dönüşüm sistemleri 1 Ocak 2026’dan itibaren mecburi hale getirildi.

Yağmur suyu sistemi hangi yapılarda zorunlu olacak?

Yeni düzenlemeye göre yağmur suyu toplama ve depolama sistemi;

Depo hacmi 7 metreküpün üzerindeki yapılarda,

Parsel alanı 2 bin metrekareyi aşan projelerde,

Çatı iz düşüm alanı 1000 metrekarenin üzerindeki özel yapılar ile kamu binalarında

zorunlu olarak kurulacak.

Bakanlık, bu uygulama sayesinde yıllık ortalama 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağını belirtti. Arıtılan yağmur suyunun bahçe sulaması ile tuvalet rezervuarlarında kullanılacağı ifade edildi.

Gri su sistemi turizm tesisleri ve AVM’lerde mecburi olacak

Düzenleme kapsamında gri su geri kazanım sistemi de belirli yapılar için zorunlu tutuldu. Buna göre;

Yatak kapasitesi 200’ü aşan konaklama tesisleri,

İnşaat alanı 10 bin metrekareyi geçen alışveriş merkezleri,

30 bin metrekareden büyük kamu binaları bu sistemi kurmakla yükümlü olacak.

Duş, küvet ve lavabolardan elde edilen gri su arıtılarak yalnızca tuvalet rezervuarlarında değerlendirilecek. Bu uygulamayla yılda yaklaşık 4 milyon metreküp su tasarrufu bekleniyor.

Depolama tanklarına yeni kriterler getirildi

Mevzuata göre yağmur suyu ve gri su depolama tankları için belirli yerleşim şartları getirildi. Tankların arka ve yan bahçelerde yer altına yerleştirilmesi zorunlu tutulurken, ön bahçeye konulacak tanklar için yoldan en az 2 metre mesafe şartı aranacak.

Yağmur suyu depolama kapasitesi; çatının formu, yağış miktarı ve toplanabilir su hacmi dikkate alınarak, yıllık yağışın en az %6’sını karşılayacak şekilde hesaplanacak. Gri su depolama kapasiteleri ise bağlı oldukları rezervuarların en az yarısını karşılayacak düzeyde olmak zorunda olacak.

Dünyadaki uygulamalardan örnekler

Bakanlık, düzenlemenin dünya genelindeki sürdürülebilir su yönetimi uygulamalarıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

Almanya, yağmur suyu sistemi olan yapılarda su faturasında indirim uyguluyor.

İngiltere, sistemini kuranlara ilk yıl vergi avantajı sağlıyor.

Japonya, 30 bin metrekare üzerindeki tüm yapılarda bu sistemi zorunlu tutuyor.

Yeni Delhi, çatısı 100 metrekareden büyük tüm binalarda yağmur suyu hasadını şart koşuyor.

ABD’de 100 binden fazla evde sistem farklı amaçlarla kullanılıyor.

Avustralya, yeni konut ruhsatı öncesinde yağmur suyu sistemini mecburi kılıyor.

Singapur, şehir su ihtiyacının yaklaşık %5’ini arıtılmış yağmur suyundan karşılıyor.

Türkiye’de ayrık sistem yaygınlaşıyor

Türkiye’de ise büyükşehirler arasında yağmur suyunu kanalizasyondan ayrı toplayan ayrık sistem giderek yaygınlaşıyor. Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 7 büyükşehirde bu sisteme geçildi. Ayrıca pek çok fabrikanın topladığı yağmur sularını sulama amacıyla değerlendirdiği belirtiliyor.