Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuk ettiği Kocaelispor’la golsüz berabere kalarak puanını 23’e yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, alınan 1 puana rağmen 5. sıradaki yerini korudu ve Avrupa kupaları hedefindeki iddiasını sürdürdü. İzmir temsilcisi, ligin 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor’la karşı karşıya gelecek.

İç sahada yenilgisiz serisini sürdürüyor

Göztepe, taraftarı önünde bu sezon adeta farklı bir kimliğe bürünüyor. Trendyol Süper Lig’de oynadığı 6 iç saha maçının hiçbirinde mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Toplayabileceği 18 puanın 12’sini hanesine yazdıran İzmir ekibi, iç sahada Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği’ni mağlup ederken; Fenerbahçe, Konyaspor ve Kocaelispor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Savunma performansı dikkat çekiyor

Son haftalarda savunmada önemli bir çıkış yakalayan Göztepe, ligdeki son 3 maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu süreçte Gençlerbirliği’ni 1-0, Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Kocaelispor karşılaşmasından da 0-0’lık skorla ayrılarak savunma direncini pekiştirdi.

Avrupa hedefinden geri adım yok

Teknik heyet ve oyuncuların hedefi net: Avrupa kupaları. 23 puanla üst sıralardaki yerini koruyan Göztepe, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisinin Antalyaspor deplasmanında alacağı sonuç, Avrupa yarışındaki tabloyu da etkileyebilir.