Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuk ettiği Kocaelispor’la golsüz berabere kalarak puanını 23’e yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, alınan 1 puana rağmen 5. sıradaki yerini korudu ve Avrupa kupaları hedefindeki iddiasını sürdürdü. İzmir temsilcisi, ligin 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor’la karşı karşıya gelecek.

İç sahada yenilgisiz serisini sürdürüyor

Göztepee-31

Göztepe, taraftarı önünde bu sezon adeta farklı bir kimliğe bürünüyor. Trendyol Süper Lig’de oynadığı 6 iç saha maçının hiçbirinde mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Toplayabileceği 18 puanın 12’sini hanesine yazdıran İzmir ekibi, iç sahada Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği’ni mağlup ederken; Fenerbahçe, Konyaspor ve Kocaelispor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Savunma performansı dikkat çekiyor

Son haftalarda savunmada önemli bir çıkış yakalayan Göztepe, ligdeki son 3 maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu süreçte Gençlerbirliği’ni 1-0, Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Kocaelispor karşılaşmasından da 0-0’lık skorla ayrılarak savunma direncini pekiştirdi.

Avrupa hedefinden geri adım yok

Göztepee Taraftar

Teknik heyet ve oyuncuların hedefi net: Avrupa kupaları. 23 puanla üst sıralardaki yerini koruyan Göztepe, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisinin Antalyaspor deplasmanında alacağı sonuç, Avrupa yarışındaki tabloyu da etkileyebilir.

