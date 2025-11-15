MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, partisinin Bursa Kent Müzesi Konferans Salonu’nda düzenlediği “Derdin, Derdimiz” başlıklı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programa MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Nurtaç Usta, ilçe yöneticileri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

“Terörsüz Türkiye, devlet politikası haline gelmiştir”

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Büyükataman, Mehmet Akif Ersoy’un dizelerini hatırlatarak Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditlere işaret etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin milli güvenlik açısından önem taşıdığını belirten Büyükataman, bu adımın milletin desteğiyle devlet politikası boyutuna ulaştığını söyledi.

Büyükataman, bölgedeki çatışmalar ve güvenlik riskleri karşısında Türkiye’nin bu hamleyle güç kazandığını ifade ederek, “Bu gelişmeden rahatsız olan çevreler elbette çıktı, çıkmaya da devam edecek. Bölgede istikrarsızlığı körüklemek isteyenler bu politikadan memnun değildir” dedi.

“Muhaleffet hedefimizi karalamaya çalışıyor”

Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Büyükataman, Cumhuriyet Halk Partisi’nin “milli güvenlik meselesi” olarak gördükleri bu hedefi siyasi malzeme hâline getirdiğini ileri sürdü. İYİ Parti’nin de “Terörsüz Türkiye” adımını itibarsızlaştırmaya çalıştığını savunan Büyükataman, iki partiye yönelik çeşitli eleştiriler yöneltti.

“Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği yapanların bugün bu hedefi sorgulamasının tutarsız olduğunu” söyleyen Büyükataman, “Bu yaklaşım, ciddi bir gaflet örneğidir” ifadelerini kullandı.

“Siyaseti menfaat için yapmıyoruz”

Siyasi anlayışlarının kişisel çıkar üzerine kurulmadığını belirten Büyükataman, MHP’nin yol haritasının “önce ülkem ve milletim” anlayışıyla şekillendiğini vurguladı.

“Türk milletinin her meselesine söyleyecek bir sözümüz, verecek bir cevabımız vardır” diyen Büyükataman, partisinin siyaseti milletle birlikte yürüttüğünü, dış etkilerle yönlendirilen bir çizgide olmadıklarını ifade etti.

MHP’nin yoluna aynı kararlılıkla devam edeceğini belirten Büyükataman, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı.