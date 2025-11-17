İstanbul Fatih’te aynı otelde yaşanan ve 2’si çocuk 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan şüpheli zehirlenme olayına ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 1’i ilaçlama görevlisi, 2’si otel çalışanı olmak üzere 3 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 11’e yükseldi.

Böcek ailesinin ölümüne yol açan süreç

Olay, geçtiğimiz günlerde Böcek ailesinin kaldığı otelde fenalaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

- Ailenin iki çocuğu ilk gün yaşamını yitirdi,

- Anne Çiğdem Böcek ise ertesi sabah hayatını kaybetti.

- Baba akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Aynı gün otelde kalan 2 kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir kişiye refakat eden başka bir turist de kalp ritmi bozukluğu nedeniyle tedavi altına alındı.

Otelin giriş katında ilaçlama yapılmış

Otele gelen polis ekipleri, ilk incelemede ilaçlama yapıldığını tespit etti. Bu bulgunun ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri binada kapsamlı denetim yaptı.

Denetimlerde:

İlaçlamanın otelin giriş katındaki tek bir odada yapıldığı,

Kullanılan bazı maddelerin tarım bölgelerinde kullanılan, insan sağlığı açısından yüksek risk taşıyan kimyasallar olabileceği,

Turist grubunun otelin 4. katında, Böcek ailesinin ise 1. katta konakladığı belirlendi.

Alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Soruşturmanın kimyasal analiz sonuçlarıyla derinleştirileceği öğrenildi.

Otele mühürleme!

Polis ekipleri, gün boyu süren teknik incelemelerinin ardından gece saatlerinde otelden ayrıldı.

İncelemenin tamamlanması üzerine belediye ekipleri binayı mühürleyerek faaliyetlerini durdurdu.

4 tutuklama!

Olay kapsamında gözaltına alınanlar arasında:

- Midye satıcısı Yusuf D.,

- Kafe sahibi Fatih Mustafa O.,

- Kokoreççi Ercan E.,

- Lokum satıcısı Fatih T.,

Otel çalışanları,

İlaçlama şirketi görevlileri bulunuyordu.

Dört esnaf şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Yusuf D., Fatih Mustafa O., Ercan E. ve Fatih T. hakkında tutuklama kararı verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın; oteldeki ilaçlama süreci, kullanılan kimyasallar ve zehirlenmenin kaynağına yönelik teknik raporların tamamlanmasıyla daha da genişletileceği bildirildi.