Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşma Silivri’ye alındı

İstanbul Adliyesi’ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle, dava Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görülüyor. 12 Eylül’de yapılan ilk duruşmada iddianame özetlenmiş, dava bugüne ertelenmişti.

İmamoğlu’nun diploması iptal edilmişti

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart’ta İmamoğlu’nun lisans diplomasını iptal etmişti. İmamoğlu ise bu karara tepki göstererek, diplomayı iptal etme yetkisinin yalnızca İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’nda olduğunu savunmuştu.

SEGBİS kararından geri dönüldü

Dava öncesinde mahkeme, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya uzaktan (SEGBİS) bağlanabilmesine yönelik kararından döndü. Savcılığın itirazı üzerine, Pehlivan’ın SEGBİS ile duruşmaya katılmasına izin verilmedi.

Avukatlar ve basın salona alınmadı

Duruşma öncesi basın mensupları, milletvekilleri ve avukatlar uzun süre salona alınmadı. Jandarma salon kapısını kilitledi. Duruşmayı izlemek isteyen yurttaşlar ise barikatı zorladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, durumu çözmek için polis ve jandarma yetkilileriyle görüştü. Bu sırada kalabalık “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” ve “Kurtuluş yok tek başına” sloganları attı.

Salon değişikliği talebi ve protesto

Avukatlar ve izleyiciler, salonun yetersiz olduğu gerekçesiyle duruşmanın daha geniş bir salona alınması için talepte bulundu. Ancak mahkeme, gerekçe olarak “arıza” ifadesini gösterdi.

CHP’li Özgür Çelik, “Mahkeme hakimi avukatların alınmaması yönünde bir karar vermediğini söyledi. O halde bu talimatı kim verdi?” diyerek jandarmaya tepki gösterdi.

Duruşma büyük salona taşındı

Gerilim sonrası duruşma, Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan 2 No’lu büyük salona alındı. Gazetecilerin çoğu içeriye alınırken, bazı avukatlar dışarıda beklemeye devam etti. İmamoğlu’nun ailesi de güvenlik bariyeri nedeniyle gecikmeli olarak içeri girebildi.

İddianameden ayrıntılar

İddianamede, İmamoğlu’nun eğitim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 1990 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı belirtildi.

O dönem Kıbrıs’ta yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığı ifade edilerek, İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçiş yaptığı iddia edildi.

Savcılık, yatay geçiş için kullanılan belgelerin “şeklen doğru, içerik bakımından ise sahte” olduğunu öne sürdü. İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik suçunu zincirleme şekilde işlediği” ileri sürüldü.

Ne olmuştu?

İmamoğlu hakkında yürütülen bu dava, Kıbrıs’taki eğitim sürecinde kullandığı belgelerin geçerliliği tartışmaları üzerine açılmıştı. Savcılık, söz konusu belgelerin “resmi kurumları yanıltacak biçimde düzenlendiğini” iddia ediyor. Davanın siyasi nitelikli olduğu yönündeki yorumlar ise kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.