Son Mühür- Türkiye’de kadınların sosyal medyada cesurca anlattıkları taciz ve istismar hikayeleri gündemden düşmüyor. Mesut Süre, Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerle ilgili ifşalar tartışılmaya devam ederken, bu kez bir içerik üreticisi farklı bir cepheyi işaret etti.

“Masum değilsiniz, sadece sıra size gelmedi!”

Fatma Özkaya, yaptığı açıklamada sanat dünyasındaki ifşa dalgasının yakında muhafazakâr çevrelere de uzanacağını belirterek, “Masum değilsiniz, sadece henüz sıra size gelmedi. İfşalar gırla, bu kıvılcım ne zaman muhafazakâr camiaya sıçrayacak merak ediyorum.” dedi.

“Çaya davet, mutsuz evlilik muhabbeti de tacizdir”

Özkaya, muhafazakar camiaya ağır eleştiriler yöneltti: “Genç kızları Üsküdar’da çaya davet ediyorsunuz.” “Mutsuz evliliklerinizi genç kadınlara anlatmanız da tacizdir.” “Başakşehir’de ev açıp çoklu evliliği ‘caiz’ kılıfıyla meşrulaştırıyorsunuz.” Edebiyat dergilerine yazmak isteyen genç kızların hayalini, umudunu çalıyorsunuz. Bu da istismardır.”

“Uykularınız kaçsın!”

İslamcı kesimin içinde ifşa sürecinin çok daha zor olduğunu vurgulayan Özkaya, sert sözlerini şu ifadelerle noktaladı:



“Cinsel ilişkiyi reddetmenin bile tahrik sebebi sayıldığı bu ülkede kimsenin susma lüksü kalmadı. O yüzden İslamcı abicim, senin de uykuların kaçsın! ‘Acaba ne zaman ifşa edileceğim?’ diye düşüneceksin.”