Son Mühür- İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet’i kuran iradeyi, Türkiye’nin birinci partisini ve milletin egemenliğini hiçbir kuvvet esir alamayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasimizin sigortasıdır. Bir avuç muhteris, milletin demokratik yollarla iktidarı değiştirme hakkını gasp etmeye çalışıyor.”

“CHP’yi yok etmek istiyorlar”

İmamoğlu, CHP’ye yönelik girişimlerin demokrasiye karşı yapılmış bir saldırı olduğunu savundu:



“Devletimize ve milletimize yaşatılan bütün kötülüklerin önünde dimdik duran Cumhuriyet Halk Partisi’ni yok etmek istiyorlar. Geceleri uykularını kaçıran mücadelemizden ve milletin iktidarından korkuyorlar. Sandığa ve millet iradesine savaş açarak iktidarda kalabileceklerini zannediyorlar.”

“CHP’liler onursuzluğa alet olmaz”

CHP kongresine ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e sahip çıktığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:



“Tertemiz olan İstanbul İl Kongremizi ve Kurultayımızı lekelemeye çalışarak, partimizi kayyımla tehdit ederek ve delegelerimizin iradesini hiçe sayarak sonuç alabileceklerini sanıyorlar. ‘Ben CHP’liyim’ diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz.”

“Demokrasiyi sandıkta bitiremezler”

CHP’ye yönelik müdahalelerin milletin iradesiyle karşılık bulacağını vurgulayan İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’ni darbeler değil, demokrasi yönetecektir. Kayyumlarla, davalarla, tutuklamalarla umut seferberliğini durduramazlar” dedi.

“Mesele CHP değil, Türkiye”

İmamoğlu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:



“Millete savaş açmayı tercih edenler, devletin kurumlarını milli irade gaspı için kullananlar ve kayyımlardan medet umanlar sizin iradenize yenilecek. Mesele CHP değil, Türkiye’dir. Demokrasiye karşı yapılan bu saldırıyı durduracak kudret, milletimizin gönlünde, aklında ve inancındadır. Zulümleri asla milletin zaferinden büyük olmayacak. Onlar gidecek, millet gelecek. Ve onları korkudan titreten o cümle kulaklarından hiç çıkmayacak: ‘Her Şey Çok Güzel Olacak.’”