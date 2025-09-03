İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı kararla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, kararın ardından parti binasında bir araya geldi. Gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü bir gündemle İstanbul'a gelerek il başkanlığında partililerle buluştu. Özel, burada yaptığı açıklamada, "Benim vekilim adaşım yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır" diyerek krize net bir tavır koydu.

Mahkeme kararı ve parti içi gelişmeler

Mahkeme, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırmıştı. Mahkeme, görevden alınanların yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı "Geçici Kurul" olarak atamıştı. Bu şok kararın ardından, dün akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, mahkeme kararıyla ilgili olağanüstü bir toplantı düzenledi. Aynı saatlerde görevden alınan Özgür Çelik de İstanbul İl Başkanlığı binasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, parti meclis üyeleri, ilçe başkanları ve il yönetimleri ile birlikte durumu değerlendirdi.

Bugün de il binası önündeki hareketlilik devam ederken, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan binaya gelerek partililere destek verdi. Saat 12.30 civarında Özgür Çelik, bina önüne çıkarak Genel Başkan Özgür Özel'i kapıda karşıladı. Özel ve Çelik, partililerin coşkulu alkışları eşliğinde İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş yaptı.

"Bu bina Atatürk'ün malıdır, kimsenin kavgası olamaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği basın açıklamasında sert mesajlar verdi. "Biz Türkiye'nin en güçlü partisiyiz" diyerek sözlerine başlayan Özel, "Arkamdaki bina baba ocağıdır. Baba ocağı kimin kavgası olmaz. Bir sahibi vardır, tapusu ona kayıtlıdır: O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" ifadelerini kullandı.

Parti hiyerarşisine de dikkat çeken Özel, "CHP İl Başkanı, il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim adaşım yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır" diyerek mahkeme kararına karşı partinin iradesini ortaya koydu. Özel'in bu açıklaması, CHP'nin mahkeme kararına karşı hukuki ve siyasi bir direniş sergileyeceğinin sinyallerini verdi.