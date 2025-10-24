Son Mühür- CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde kendisi ve bazı isimler hakkında başlatılan “casusluk soruşturması” iddialarına sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, süreci “ahlaksız bir komplo” olarak niteledi.

“Böyle bir iftira şeytanın bile aklına gelmez”

İmamoğlu, açıklamasında sert ifadeler kullandı: “Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez!

Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir?”

İmamoğlu, yolsuzluk ya da terör suçlamalarıyla halkı ikna edemeyenlerin bu kez “casusluk” iddialarına sarıldığını belirterek, “Aziz milletimizi bu akıl almaz iftiralarla kandıramayacaksınız.” dedi.

“Yargı üzerinden yürütülen operasyonlar büyük tehdit”

İBB Başkanı, son dönemdeki yargı süreçlerine de değinerek şu ifadeleri kullandı: “Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür.”

“Asla umudunuzu kaybetmeyin”

Açıklamasının sonunda halka birlik ve sabır çağrısı yapan İmamoğlu, şu mesajı verdi: “Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin.

Azim, kararlılık ve sabırla, devletimizin ve milletimizin bekası için bu bir avuç muhterisle mücadelemize devam edeceğiz.”