Son Mühür / Yiğit Uzun - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan ve Ekrem İmamoğlu’nu “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”la suçlayan 3 bin 900 sayfalık iddianamede dikkat çekici detaylar yer aldı.

İddianamenin giriş bölümünde, İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi içinde etkinlik kazanmak, partiyi kontrol altına almak ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını garanti altına almak amacıyla çıkar amaçlı bir yapılanma kurduğu iddia edildi.

Savcılığa göre örgüt, belediye iştirakleri üzerinden fon topladı, kamu kaynaklarını özel amaçlarla yönlendirdi ve siyasi hedef doğrultusunda finansal bir ağ oluşturdu.

Örgüt şeması ortaya çıktı

Hazırlanan iddianameye ekli görsel dosyada, Ekrem İmamoğlu’nun en üstte yer aldığı bir örgüt şeması da yer aldı. Şemada, aralarında Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Hüseyin Gün ve Adem Soytekin gibi isimlerin “örgüt yöneticisi” olarak tanımlandığı, bu kişilere bağlı olarak hareket eden çok sayıda belediye personeli ve iştirak yöneticisinin bulunduğu belirtildi.

Savcılıktan açıklama

Başsavcı Akın Gürlek, yapılan açıklamada “Toplanan deliller ışığında çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı ve elde edilen fonların siyasi amaçlar için yönlendirildiği kanaatine varılmıştır.” ifadelerini kullandı.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkemece kabul edilmesi halinde İmamoğlu ve beraberindekiler, “çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kaynaklarını kişisel amaçlarla kullanma” suçlarından yargılanacak.