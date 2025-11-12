Son Mühür / Alper Temiz - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ekrem İmamoğlu'nu "suç örgütü lideri" olarak suçlayan 3 bin 900 sayfalık iddianame, İBB'nin ihale süreçlerinde usulsüzlükleri masaya yatırdı. İddianamede, kamu kaynaklarının 308 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı belirtilirken, dikkat çeken detaylar arasında Neoray İnşaat ve Ladin İnşaat'ın isimleri geçiyor. Savcılık, Neoray İnşaat'ın birden fazla ihalede "düşük teklif" taktiğiyle usulsüz kazanımlar elde ettiğini, Ladin İnşaat'ın ise bu ihalelerin tamamına katılarak "gölge ortak" konumunda bulunduğunu öne sürüyor. İddialara göre, firmalar arası koordinasyonla rekabetin önlendiği, şartnamelerin "adrese teslim" şekilde hazırlandığı ve ihalelerin önceden belirlenmiş kazananlara yönlendirildiği ifade ediliyor. İmamoğlu ve ekibine yönelik hapis cezası talepleri arasında "ihaleye fesat karıştırma" suçu da yer alıyor. Ancak aynı firmalara İzmir’deki ihalelerde de rastlanıyor.

İzmir Buca'da tekrarlanan senaryo; Düşük teklif...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca metrosu gibi prestijli projelerinde benzer bir tablo çiziliyor. Daha önce Neoray İnşaat'ın Buca Onat Tüneli ihalesinde "aşırı düşük teklif" sunduğu “ Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından incelendiği ancak itirazların reddedildiği” ortaya çıktı. Proje ise daha sonraki süreçlerde Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştı.

Öte yandan, Ladin İnşaat'ın İmamoğlu iddianamesinde birçok projede sürekli katılımcı olması ve ihalelerin düşük tekliften Neoray İnşaat tarafından kazanılması “İmamoğlu suç örgütü”nün finans katmanlarından birisi olarak görüldü. Ladin İnşaat’ın İzmir'de Bostanlı Yaya Köprüsü ile Gün Batımı Terası gibi ödüllü işlerde yer alması çelişkileri artırıyor. Ladin, 2019 Arkitera Ödülleri'nde "İzmirDeniz" projesi kapsamında takdir toplarken, İmamoğlu iddianamesindeki "şaibeli" etiketiyle bu başarılar gölgelenmiş oldu. Sayıştay raporları da İzmir'deki metro ihalelerinde EBRD kurallarına aykırılık ve 10 milyar liralık zararları işaret ederek, Buca metrosunun "şaibeli" ilan edilmesine yol açmıştı.

Neoray İnşaat’ın hem İstanbul hem İzmir'deki projelerde (Buca Metrosu, Narlıdere Vagon Deposu, Bostanlı Kıyı Düzenlemesi) aktif teklif veren konumunda olması, dikkat çekti. İddianamedeki ihaleler zincirindeki firmaların, “düşük teklif” üzerinden İzmir'e sıçraması, İZBETON ve ESHOT gibi belediye iştiraklerinin ihalelerini de mercek altına aldı.