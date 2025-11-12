İzmir’in Ödemiş ilçesinde İlkkurşun Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesi öğretmenleri, bir haftalık ara tatili, okullarının bakım ve onarım çalışmalarını yapmak için değerlendirdi. Usta çağırmadan kendi imkanlarıyla harekete geçen eğitimciler, yıpranan sıraları zımparalayarak tamir etti ve okul duvarlarını boyadı.

Gönüllülük temelli restorasyon

Okulun bakım ve onarım ihtiyacını karşılamak üzere bir araya gelen idareci ve öğretmenler, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldıkları izinle çalışmalara başladı. 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninin hemen ardından başlayan restorasyon sürecinde, sınıflar tek tek yenilenerek eğitim ortamı tazelenmiş oldu.

Tatil sonrası öğrenciler yenilenmiş sınıflarla karşılaşacak

Uzun yıllardır onarım görmeyen okulun, öğretmenlerin gönüllü katkılarıyla yenilendiğini belirten yetkililer, “Ara tatilin ardından öğrencilerimiz temiz ve düzenli sınıflara kavuşacak. Bu da bizim için büyük bir mutluluk kaynağı” ifadelerini kullandı.

Müdürden destek ve teşekkür mesajı

Okul Müdürü Avni Yavuz Eraltuğ, ara tatilde bu çalışmayı öğretmenlerle birlikte planladıklarını belirterek, “Okulumuzun kapsamlı bir bakıma ihtiyacı vardı. Arkadaşlarımız konuya duyarlılık gösterdi ve hep birlikte işe koyulduk. Öğrencilerimizin okula sevinçle gelmesi en büyük amacımız” dedi.