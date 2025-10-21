Galatasaray’ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, kariyer planları ve geleceği hakkında Alman spor dergisi Kicker’a samimi açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki milli futbolcu, İstanbul’da kalmaya kararlı olduğunu söyledi.

Gündoğan, “Şu anda Galatasaray’dayım, İstanbul’dayım ve kulübün benimle devam etme isteği olduğu sürece buradan gitmek için bir sebep görmüyorum. Hangi rolde olursam olayım, bulunduğum yerde çok mutluyum. Taraftarın bana gösterdiği sevgi ve verdiği enerji inanılmaz. Şimdilik başka bir düşüncem yok” dedi.

“Henüz futboldan bıkmadım”

Tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerine devam etmek için fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini belirterek, futbola olan tutkusunun sürdüğünü vurguladı.Gündoğan, “Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım. Belki de vücudumun durumuna bağlı olarak daha uzun süre sahalarda kalırım” ifadelerini kullandı.

“Futbol sonrası hedefim teknik direktörlük”

İlkay Gündoğan, aktif futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük yapmak istediğini de dile getirdi.

Deneyimli oyuncu, bu doğrultuda lisans eğitimlerine başladığını açıkladı:

“Antrenörlük benim için çok önemli bir konu. Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kendimi kesinlikle bu alanda görüyorum.”

Galatasaray’daki performansı

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 7 maçta görev yapan İlkay Gündoğan, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Teknik Direktör Okan Buruk’un orta sahadaki en güvenilir isimlerinden biri haline gelen Gündoğan, saha içindeki liderliğiyle de takımın oyun kimliğine önemli katkı sağlıyor.

“Galatasaray ile bağım güçlü”

Açıklamalarında hem kulübe hem de şehre olan bağlılığını sıkça vurgulayan Gündoğan, Galatasaray taraftarının desteğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

“Galatasaray’da harika bir atmosfer var. Taraftarın tutkusu, aidiyet duygusu ve başarıya olan inancı beni motive ediyor. Bu yüzden bu hikâyenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”

“İlkay, kariyerinin son döneminde liderlik rolünde”

Futbol otoritelerine göre İlkay Gündoğan, Galatasaray’da sadece oyun kurucu olarak değil, genç futbolcular için de rol model bir lider olarak öne çıkıyor.

Saha içindeki deneyimi ve disiplinli karakteriyle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk mücadelesinde kilit bir figür olmaya devam ediyor.