Sayarı, Türk siyaseti, Türk dış politikası ve karşılaştırmalı siyaset konularında yaptığı araştırmalar ve yayınlarla hem ulusal hem de uluslararası arenada saygın bir isim haline gelmişti. Aynı zamanda Siyaset İlimi Türk Derneği'nin (SITD) başkanlığını yürütüyordu.

Prof. Dr. Sabri Sayarı'nın cenaze töreni ne zaman?

Cenaze törenine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Aileden ve üniversiteden gelecek bilgiler doğrultusunda tören programı ilerleyen saatlerde netleşecek.

Prof. Dr. Sabri Sayarı'nın hayatı ve akademik kariyeri

1942 yılında Ankara'da dünyaya gelen Sabri Sayarı, İstanbul'da Robert Kolej'den mezun oldu. Ardından ABD'ye giderek Columbia Üniversitesi'nde ekonomi alanında lisans, siyaset bilimi alanında ise doktora derecesi aldı.

Akademik kariyerine 1971-1973 yılları arasında ABD'de Rutgers Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak başladı. 1974 yılında dönemin önemli sosyologlarından Şerif Mardin'in daveti üzerine Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi'ne katıldı. Burada 1984 yılına kadar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yaptı.

Georgetown'da Türkiye Çalışmaları Enstitüsü'nün direktörü oldu

1994-2005 yılları arasında ABD'de Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Sayarı, aynı dönemde Türkiye Çalışmaları Enstitüsü'nün (Institute of Turkish Studies) kurucu direktörlüğünü üstlendi. Bu süreçte ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Hizmet Enstitüsü'nde Türkiye üzerine İleri Alan Çalışmaları Semineri'nin başkanlığını yürüttü.

Sayarı ayrıca ABD'de Columbia, George Washington ve California (Irvine) üniversitelerinde, Danimarka'da ise Aarhus Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi.

Sabancı Üniversitesi'ndeki yılları

2005 yılında Sabancı Üniversitesi kadrosuna katılan Sayarı, emekli olduktan sonra da Emeritus Öğretim Üyesi sıfatıyla akademik çalışmalarını sürdürdü. Türk siyaseti, siyasi partiler, seçim sistemleri ve Türk dış politikası üzerine çok sayıda kitap ve makale kaleme aldı.

Hasret Dikici Bilgin ile birlikte hazırladığı "Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Yaklaşımlar ve Kavramlar" adlı eseri, 2014 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Sosyal Bilimler alanında En İyi Ders Kitabı ödülüne layık görüldü.