Hükümetin dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak amacıyla hazırladığı konut kredisi paketi, piyasadaki mevcut faiz oranlarının çok altında bir maliyetle sunulacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sona gelindiği belirtiliyor. Vatandaşlar şimdiden "Ziraat Bankası 1.20 faizli kredi başvurusu nasıl yapılır?" ve "180 ay vadeli konut kredisi çıktı mı?" sorgularını yoğunlaştırdı. İşte konuya dair tüm merak edilenler.

2026 İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK VE BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuya dair edinilen kulis bilgilerine göre, konut kredisi düzenlemesi için takvim yavaş yavaş netleşmeye başladı. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için hazırlanan yeni finansman modelinin 2026'nın ilk çeyreği tamamlanamadan TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Teklifin yasalaşmasının akabinde 2026'nın ilk yarısında kamu bankaları üzerinden ilk evim kredi başvurularının alınacağı öngörülüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank aracılığıyla yürütülecek olan bu kampanya, ilk kez ev alacaklar için önemli fırsatlar sunacağa benziyor.

YÜZDE 1.20 FAİZ VE 180 AY VADE İLE KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Yeni modelin vatandaşlara sunacağı kuşkusuz en iyi avantaj faiz oranı ve vade süresi olacak. Piyasadaki güncel konut kredisi faizleri yüzde 2.49 bandında seyrederken, ilk evim kredisinin faiz oranının yüzde 1.20 olması planlanıyor. Bu faiz oranı ile birlikte vatandaşlara 180 ay yani 15 yıl vade seçeneği sunulması bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR VE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kampanyanın suistimal edilmemesi ve yalnızca gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bazı katı kriterler uygulanacak. Henüz resmi yönetmelik yayımlanmasa da masadaki taslakta şu şartlar öne çıkıyor:

Tapu Kaydı Sorgusu: Başvuru sahibinin ve aynı hanede yaşayan eşinin üzerine kayıtlı bir konutun bulunmaması gerekiyor.

Başvuru sahibinin ve aynı hanede yaşayan eşinin üzerine kayıtlı bir konutun bulunmaması gerekiyor. Satış Kısıtı: Başvuru tarihinden geriye dönük son bir yıl içinde konut satışı yapmamış olmak şartı aranacak.

Başvuru tarihinden geriye dönük son bir yıl içinde konut satışı yapmamış olmak şartı aranacak. İkametgah Detayı: Alınacak konutun bulunduğu şehirde belirli bir süre ikamet etme zorunluluğu getirilebilecek.

Alınacak konutun bulunduğu şehirde belirli bir süre ikamet etme zorunluluğu getirilebilecek. İlk Kez Faydalanma: Daha önce devlet destekli herhangi bir konut projesinden veya benzer kredi kampanyasından yararlanmamış olmak temel kriterler arasında yer alıyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: YÜZDE 1.20 FAİZLE AYLIK TAKSİT NE KADAR OLACAK?

Düşük faizli kredinin maliyet tablosu, ev hayali kuranların bütçe planlamasında belirleyici rol oynayacak. Yapılan tahmini hesaplamalara göre 180 ay vade ve yüzde 1.20 faiz oranıyla ödenecek tutarların şu şekilde olacağı öngörülüyor:

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme 1.000.000 TL 180 Ay %1.20 13.587 TL 2.445.701 TL 2.000.000 TL 180 Ay %1.20 27.174 TL 4.891.402 TL 3.000.000 TL 180 Ay %1.20 40.761 TL 7.337.103 TL