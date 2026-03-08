Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, bankacılık sektöründe kredi hacminin hızla büyümesine rağmen geri ödemelerde yaşanan sorunların Türkiye ekonomisini tehdit ettiğini söyledi. Karabat, özellikle şirketlerin bu durumdan ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Karabat’ın paylaştığı verilere göre, bankacılık sektöründe kredi hacmi yılın ilk iki ayında hızlı bir artış gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 2 Ocak’ta 23,05 trilyon TL olan toplam kredi hacmi 3 Mart itibarıyla 24,18 trilyon TL’ye ulaştı. Böylece iki ayda kredi hacmi 1,13 trilyon TL artarak yaklaşık yüzde 4,9 büyüdü.

"Kredi büyümesinin yaklaşık iki katı hızla artması kredi kalitesinde bozulmaya işaret ediyor"

Ancak aynı dönemde takipteki alacaklardaki artış çok daha hızlı oldu. 2 Ocak’ta 595 milyar TL olan sorunlu krediler 3 Mart itibarıyla 656 milyar TL’ye yükseldi. Bu da iki ayda 61 milyar TL’lik artış ve yaklaşık yüzde 10,3’lük büyüme anlamına geliyor. Karabat, “sorunlu kredilerin, kredi büyümesinin yaklaşık iki katı hızla artması kredi kalitesinde bozulmaya işaret ediyor” dedi.

Bankalar, artan risklere karşı daha fazla karşılık ayırmaya başladı. Takipteki alacaklar için ayrılan karşılık tutarı 435 milyar TL’den 488 milyar TL’ye çıktı. Karabat, karşılık oranının yaklaşık yüzde 74 seviyesinde olduğunu belirterek, bunun bankacılık sistemi açısından temkinli bir yaklaşım olduğunu, ancak ekonomide risk algısının yükseldiğini gösterdiğini ifade etti.

"İşletmeler kapısına kilit vurmadan önce harekete geçilme"

Ekonomik durumun işletmeleri zorladığını dile getiren Karabat, “yüksek faiz ortamında şirketlerin borç yükü hızla artıyor. Özellikle KOBİ’ler ciddi finansman baskısı altında. İşletmeler kapısına kilit vurmadan önce harekete geçilmeli” uyarısında bulundu.

Çözüm önerileri arasında borçlulara erken yapılandırma mekanizmalarının devreye alınması ve KOBİ’ler için düşük faizli yeniden finansman paketlerinin hazırlanması yer alıyor. Karabat, borçların daha uzun vadeye yayılması gerektiğini belirtti.

"Reel sektörü destekleyecek finansman programlarında aktif rol üstlenmesi gerekiyor"

Ayrıca, kamu bankalarına da çağrı yapan CHP'li Karabat, “Özellikle Ziraat Bankası ve Halkbank’ın reel sektörü destekleyecek finansman programlarında aktif rol üstlenmesi gerektiğini” vurguladı. Karabat, enflasyon ve bütçe disiplini konusunda gerekli adımların atılmasının ardından üretimi ve şirketleri koruyacak ekonomik kararların hızla uygulanması gerektiğini ifade etti.