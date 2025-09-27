Son Mühür/ Begüm Mol- Genç yaşına rağmen rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Helin Kandemir, son dönemde özel hayatıyla da magazin gündeminin merkezinde yer alıyor.

İş insanı Celal Can Algül ile bir süredir aşk yaşayan Kandemir, kısa süreli ayrılığın ardından ilişkisine bir şans daha vermişti. Çift, arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak barıştıklarını duyurmuştu.

Sosyal medyadan “barış” mesajı

Ünlü oyuncu, düğün sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden bir araya geldiklerini hayranlarına duyurdu.

Bu hamle, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve Kandemir’in özel hayatı yeniden magazin basınında geniş yankı buldu.

Duygularını açık yüreklilikle anlattı

Bir dergiye röportaj veren Helin Kandemir, aşk ve duygusal dünyasına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Çocukluğundan beri duygularını yoğun bir şekilde yaşadığını dile getiren oyuncu, “Yoğun şeyler hissetmeye çok teşne biriyim” sözleriyle duygusal yanını ortaya koydu.

“Koşulsuz sevmenin güvenini hissediyorum”

Röportajında aşka dair çarpıcı ifadeler kullanan Kandemir, “Bu yüzden âşık da oldum, iyi ki de oldum. Neye aşık olduğumu bilmiyorum ama koşulsuz sevmenin ve öyle de sevilmenin güvenini yürüyüşümden bile hissederim” dedi.