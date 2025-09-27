Son Mühür- Erdal Erzincan, yaptığı paylaşımda Aleviliğin evrensel bir gelenek olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:



“Alevilik, 72 milleti içine alan kadim bir gelenektir. Kürt Alevi, Türk Alevi diye bir ayrım yoktur. Aleviliğin lisanı hal dilidir, ibadet dili ise Türkçedir.”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

“İbadetler Zazaca da yapılıyor”

Sanatçı Mikail Aslan, Erzincan’ın görüşlerine karşı çıkarak, kendi annesinin Türkçe bilmediğini ve ibadetlerini Zazaca (Kirmancca) yaptığını söyledi. Aslan, şu ifadeleri kullandı:

“İbadet dilimiz Türkçe değildir. Annem Türkçe bilmiyor ve ibadetini Kirmancca/Zazaca yapıyor. İbadet dilinin kısmen Türkçeleşmesi, Cumhuriyet sonrası uygulanan asimilasyon politikalarının sonucudur. Onlarca beyitini söylediğiniz Davut Sulari’nin ibadet dilini merak edenler, kayıtları açıp dinlesin.”

“Sözlerim çarpıtılıyor”

Gelen tepkilerin ardından Erzincan, yeni bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. “İbadet dili derken cemlerde bağlama eşliğinde söylenen deyişlerin Türkçe olmasından söz ettim” diyen Erzincan, bunun kendi kişisel görüşü değil halkın tercihi olduğunu ifade etti. Sanatçı, “Sözlerim çarpıtılıyor. Bu ülkenin en büyük hastalığı ırkçılıktır” sözleriyle tartışmalara yanıt verdi.

Sabahat Akkiraz’dan destek mesajı

Sanatçı Sabahat Akkiraz da Erzincan’ın sözlerine destek verdi. Akkiraz, “Erdal Erzincan doğruyu söylüyor. Kimsenin Alevilik umurunda değil, herkes siyaset peşinde. Erdal da o deryadır” ifadelerini kullandı.