Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Göztepe, sezonun ilk 11 haftasında sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

İzmir temsilcisi, 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 4. sıraya yerleşti. Basketbol Süper Ligi hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılı ekip, kadro derinliğini artırmak amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2003 doğumlu forvet Yiğit Sarı ile anlaşma sağlandı

Kulüp, kadrosunu genç ve potansiyelli bir oyuncuyla güçlendirdiğini duyurdu. Göztepe Basketbol, 2003 doğumlu ve 2.02 metre boyundaki forvet Yiğit Sarı’yı renklerine bağladı.

Sarı, Amerika’da Fresno City College formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alıyor.

Kulüp: “Hoş geldin Yiğit Sarı”

Göztepe’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Göztepe’miz, 2003 doğumlu, 2.02 m boyunda ve forvet pozisyonunda oynayan, Amerika’da Fresno City College forması giyen Yiğit Sarı ile anlaşmaya varmıştır.

Yiğit Sarı’ya kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.”

Takımın hedefi Basketbol Süper Ligi

Transfer hamlesinin, Göztepe’nin Süper Lig yolundaki kadro planlamasının önemli bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Genç oyuncu takviyeleriyle kadroyu daha dinamik hale getiren sarı-kırmızılılar, sezonun geri kalanında üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.