İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan-Gürcistan sınırında meydana gelen ve 20 askerin şehit olmasına neden olan askeri uçak kazasıyla ilgili olarak son gelişmeleri kamuoyuna duyurdu. Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, kazanın ardından yürütülen çalışmalara ve şehitlerin yurda nakil sürecine dair detayları paylaştı.

Kaza kırım çalışmaları yoğun şekilde sürüyor

Duran’ın açıklamasına göre, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki sınır bölgesinde düşen uçağın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım (kaza inceleme) ekipleri faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Bu ekiplerin temel görevi, kazanın nedenlerini ortaya çıkarmak ve enkaz bölgesini temizlemek olarak belirtildi.

Naaşlar, özel uçakla vatan toprağına intikal edecek

Şehit düşen kahraman askerlerin naaşlarının Türkiye’ye getirilme süreci de netleşti. İletişim Başkanı, "Aziz şehitlerimizin naaşları, daha önce arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a taşıyan A-400M askeri nakliye uçağımız vasıtasıyla vatanımıza getirilecektir," ifadeleriyle nakil işleminin özel bir operasyonla gerçekleştirileceğini teyit etti.

Gürcistan'a iş birliği için teşekkür

Açıklamasında uluslararası iş birliğine vurgu yapan Burhanettin Duran, enkaz bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında hızlı reaksiyon gösteren ve Türkiye'ye destek sağlayan Gürcistan makamlarına şükranlarını iletti. Duran, Gürcistan’ın kazanın ilk anından itibaren tüm imkânlarını seferber etmesinin önemine dikkat çekti. Son olarak, kazayla ilgili tüm yeni bilgilerin ve gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.