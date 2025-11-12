Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırları içinde yer alan bir yağ üretim tesisinde, öğleden sonra ciddi bir iş kazası yaşandı. Saat 15.30 sularında, fabrikanın kritik bölümlerinden olan kazan dairesi kısmında şiddetli bir patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle oluşan durum, çevrede büyük bir paniğe neden oldu.

Olayın derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, adrese çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye aracı ve güvenlik personeli sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı, yaralılar hastanelere kaldırıldı

Hızla olay yerine ulaşan Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye ekipleri, yanan bölgeye anında müdahale ederek yangını kısa süre içinde kontrol altına almayı ve söndürmeyi başardı. Patlama ve sonrasındaki yangın nedeniyle toplam yedi fabrika çalışanı yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, patlamanın kesin nedenini ve fabrikanın gördüğü hasarı belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.