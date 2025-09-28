Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir'deki kongre maratonu tamamlandı. CHP İzmir tarafından ilk olarak mahalle delege seçimleri gerçekleştirilirken, devamında ise ilçe başkanlığı kongrelerine start verilmişti. Bugün; Foça, Menemen, Aliağa, Narlıdere ve Gaziemir kongreleri gerçekleştirilirken, süreç de tamamlanmış oldu. Gözler, İl Kongresi'ne çevrilirken, oy kullanacak il delegelerinin de isimleri belli oldu.

İşte, il kongresinde oy kullanacak delegelerin listesi:

Aliağa

Fatma Banu Ağgül, Nurettin Çam, Yasin Çıvlan, Barış Eroğlu, Murat Gümüş, Dilara Kara, Haydar Karaman, Önder Koç, Fazlı Sarıoğlu, Nurgül Uyar, Evim Yalçın

Balçova

Onur Yiğit, Devrim Barış Çelik, Sibel Gerdan, Handenur Erdilek, Murat Aküzüm, Mehmet Ali Çalkaya, Eylem Alan Çetiner, Metin Önderli, Sibel Koçyiğit, Yıldız Bulut, Mehmet Kuzu, Gülten Bilgi, Görkem Aydoğ, Canan Aydın

Bayraklı

Erdinç Akdeniz, Murat Akkaş, Metin Aktaş, Hamdiye Alkan, Anıl Ahmet Altındiş, Hülya Altun, Servet Arga, Özkan Arslan, Beren Aydemir, Ekrem Aydın, Murat Bakay, Emir Basut, Meryemana Bulut, Ali Cengiz, Oğuzhan Coşar, Rojin Çelik, Taner Çelik, Burcu Çırak, Pınar Çırçır, Nazım Cihan, Ezgican Daşdemir, Yeter Daşdemir, Aslı Doğmaz, Görkem Duman, Engin Durmaz, Ebru Dursun, Atilla Duruk, Hüseyin Düzgün, Havin Eladağ, Metin Engin, Sevim Er, Ersin Eroğlu, Akın Geyik, Sevgi Gökhan, Doğukan Gül, Eren Gül, Buğra Gürsel, Ferdi Kaban, Fatma Narçiçeği Kale, Zafer Kaplansoy, Ogün Karabıyık, Cemalettin Kaya, Çağdaş Kaya, Hüsnü Kaya, Burçin Kayış, Şahin Keskin, Eren Korkmaz, Yusufcan Özügüler, Oran Rüzgar, Sevli Salman, Zühriye Sevim, Mehmet Süne, Bekir Şahin, Naim Şanlı, Yaşa Melike Şen, Tekin Tanyeri, Tanju Top, Uğur Uşmalı, Cengiz Yıldız, Burak Yılmaz, İnayet Yılmaz, Umuthan Yılmaz, Hüseyin Yüzer

Bayındır

Arif Uyguner, Davut Sakarsu, Ataberk Kırkağaç, Naıl Tufan, Melahat Be

Beydağ

Zeki Kader, Şakir Başaran, Mehmet Paytar, Metin Altun, Tahir Atalay Tekeli,

Bergama

İsmail Durmaz, Tanjı Çelik, Idris Yavuzyılmaz, Mehmet Gönenç, Emine Güleç, Serpil Güler, Mehmet Yazar, Ibrahim Turan, Ibrahim Koçar, Erdi Kutlu, Nurettin Aydın, Ramiz Alaettik Irk

Bornova

Ramiz Acar, Hakan Akan, Goksel Akkaşlı, Hüseyin Alkaç, Alıcan Altınok, Yılmaz Altun, Mustafa Arslan, Bayram Arslan,Yağmur Atabay,Pınar Ataş,Hamıde Ay,Tolga Aydemir,Merve Aymaz, Sevim Baliç, Özgürcan Beşok, Musa Bozkurt, Yaşar Ali Çalışkan, Osman Çıtak, Dilek Daşdemir, Hayrettin Demirbağ, Ayşenur Dikilitaş, Ferhat Doğan, Fırat Efe, Osman Erbayraktar, Ahmet Erol, Melısa Eröz, Beste Eşki, Simge İnal, Füsun Çapın Kale, Fezayir Karadağ, Meltem Kavas, Fatma Kaygısız, Gülşah Kırmızıtaş, Baran Doğan Mengüş, Enver Mutlu, Selma Nalbantoğlu, Ali Nasuhbeyoğlu, Uğur Nazlıoğlu, Zehra Özbay, Onur Özdemir, Gökçe Özdilek, Özdemir Ozer, Veysel Özkan, Mertalı Özmen, Büşra Parlak, Barış Saçu, Kamil Okyay Sındır, Serpil Şenel, Ayla Taşkıran, Rıdvan Tükenmez, Abdülkerim Uysaloğlu, Çağlar Volkan Yardımcı, Yahya Yıldız, Aylin Yılmaz, Serap Yılmaz, Özkan Zafer

Buca

Erdinç Akdeniz, Murat Akkaş, Metin Aktaş, Hamdiye Alkan, Ahmet Anıl Altındiş, Ebru Dursun, Eren Korkmaz, Hülya Altun, Servet Arga, Özkan Arslan, Beren Aydemir, Ekrem Aydın, Murat Bakay, Emir Basut, Meryemana Bulut, Ali Cengiz, Oğuzhan Coşan, Rojin Çelik, Taner Çelik, Burcu Çırak, Pınar Çırçır, Nazım Cihan, Ezgican Daşdemir, Yeter Daşdemir, Aslı Doğmaz, Görkem Duman, Engin Durmaz, Atilla Duruk, Hüseyin Düzgün, Havin Eladağ, Metin Engin, Sevim Er, Ersin Eroğlu, Akın Geyik, Sevgi Gökhan, Doğukan Gül, Eren Gül, Buğra Gürsel, Ferdi Kaban, Fatma Narçiçeği Kale, Zafer Kaplansoy, Ogün Karabıyık, Cemalettin Kaya, Çağdaş Kaya, Hüsnü Kaya, Burçin Kayış, Şahin Keskin, Yusufcan Özügüler, Orhan Rüzgar, Sevli Salman, Zühriye Sevim, Mehmet Süne, Bekir Şahin, Naim Şanlı, Yaşa Melike Şen, Tekin Tanyeri, Tanju Top, Uğur Uşmalı, Cengiz Yıldız, Burak Yılmaz, İnayet Yılmaz, Umuthan Yılmaz, Hüseyin Yüzer

Çeşme

Sinem Akdemir, Aytaç Algan, Lal Denizli, Sait Kavasoğullar, Seda Kılıç, Tanjı Kondal, Seyit Dolunay Onur, Uğur Özen

Çiğli

Erkan Akar, Melisa Albağa, Cebrail Altay, Yüksel Arduç, İsmail Arıcı, Hasan Arslan, Meltem Atmaca, Mustafa Bahçebakan, Murat Bal, Umut Barış Ballıkaya, Bayram Biliceli, Haydar Ceylan, Taylan Şiyar Çiçek, Kemal Demirtaş, Necla Dülgeroğlu, Simge Nil Elveran, Meltem Ergün, Şahin Güngör, Ulaş Kılıçaslan, Rojda Koçhan, Zuhal Mercan, Onur Anıl Mertoğlu, Hatice Okay, Cevat Okur, İsmet Taş, Gürsel Öztürk, İbrahim Vural, Önder Yeşilkaya, Bülent Yıldız, Onur Emrah Yıldız, Zeliha Yücel

Foça

Esen Çeşmeci, Mehmet Birtan İskit, Işık Özen, Aysel Anaç, Selenay Odabaş

Dikili

Emre Kırlı, Adil Kırgöz, Aslı Eryılmaz, Ayfer Budak, Yusuf Yıldız, Muhittin Kaya, Kazım Demirel, Burak Yüksel

Gaziemir

Tuğba Akgün, Elif Becek, Kenan Biçer, Yüksel Demirsoy, Yasin Ergül, Sevda Erlat, Ünal Işık, Ali Kaya, Cihan Kuchan, Harun Özdemir, Münir Sirhan Özen, Kasım Özkan, Çağdaş Özkara, Bengü Sayköse, Çağrı Şırlancı, Umut Tekin, Şerife Uysal, Melisa Yılmaz Uysal

Güzelbahçe

Ayşe Ahsen Çiftci, Oğuzhan Eren, Ahmet Okan Günay, Sati Özkan, Hülya Pilor, Ahu Tahmilci Kalaycıoğlu, Ali Yalçın

Karabağlar

Necati Akpınar, Ekincan Aksoy, İbrahim Aktaş, Gani Alper, Balatacı Alıekber, Bartu Alı, Mehmet Alı Batihan, Berkay Cihay, Erkan Çağın, Erkan Çağlar, Süheyla Çelebi, Nahide Demir, İnan Demirgıran, Gülüş Karakartal, Derya Durnabaş, Menmet Efetürk, Mehmet Erdoğan, Eren Yoldaş, Nejla Ergürmüz, Akın Ertok, Ayça Gülenç, Hüseyin Güneş, Volkan Gürboğa, Sebahat Halilhoca, Emine Helil İnay Kınay, Faruk Karakas, Aysel Karayiğit, Narın Kaynak, İkbal Kaytancılar, Çiğdem Çağla, Murat Keleş, Berivan Koç, Zerrin Köksal, Duygu Kurtar, Polat Manduz, Mucati Menga, Recep Özçalık, Fevzi Özelli, Özmen Nevvaf, Dönem Pasdemir, Tuncer Polat, İlkin Nurullah Sağır, Ceylan Pınar Sert, Mert Sevim, Emine Süleymanoğlu Yıldız, Şahin Sünetçoğlu, Özkan Tıce, Fuat Topaloğlu, Nejdet Ulus, Yücel Uygur, Dursun Uysal, Emin Uztemur, Buse Cennet Üçtaş, Yusuf Yalçın, Cenk Yalçınkaya, Şengül Yanar, Nurhan Yanya, Ali İhsan Yıldız, Büşra Yılmaz

Karaburun

İlkay Girgin Erdoğan, Erdal Subaşı, Yasemin Atalay, Aslıhan Gülhan, Meral Ünal

Karşıyaka

Sevgi Akşit,Serdar Aktop,Muhammed Emın Alabay,Sinem Aras,Yüksel Avcı,Bırol Aydemir,Yunus Bakı,All Cagdas Baray,Mustafa Başaran,Görkem Mustafa Bilgiç,Kadrı Bilgin,Soner Bulut,Selçuk Büyükvural,Süleyman Cakır,Dinçer Çetin,Ayşe Cıvıtas,Nazlı Çoban,Savaş Çolak,Özgür Demir,Meral Derelıoğlu,Ahmet Dogan,Gurkan Dogan,Cevat Durak,Cem Durukan,Cansu Ektı,Alı Engın,Erhan Erdil,Özge Ermeş,Zeyνερ Evsen,Buse Gölge,Sıla Göse,Levent Güçlü,Alkın Ilgın,Alev Ildeniz,Emre Ipek,Zeynep Kalkandelen,Emine Kamalı,Vedat Karataş,Yığıt Karayılanoğlu,Remziye Kaya,İdil Deniz Kaymaz,Nurten Kendirci,Zeyνερ Kıvrak,Mehmet Akif Cüneyt Nursunar,Bülent Odabaşı,Halil Zeki Osma,Beyhan Özdemir,Nevzat Özkılıç,Mesrure Tuğçe Öznamlılar,Ahнмет Öztürk,Şükrü Parmaklı,Vala Peker,Ayşe Piyan,Mustafa Sezer,Sezer Soydoğan,Bırol Soylu,Efe Şur,Tuğçe Tunay,Türker Türkoğlu,Simay Türkyılmaz,Erdinç Uğur,Seher Uncu,Behice Yıldız Unsal,Alı Yatar,Serdar Yavaşoğlu,Uğur Yıldırım,Necat Yılmaz

Kemalpaşa

Miktat Atmaca, Mehmet Ayçil, Kudret Balcı, Neslihan Düzman, Ayhan Gökdemir, Damla Koca, Abdullah Koz, Tülay Dudu Türk, Onur Ürem, Mehmet Türkmen, Ahmet Yılmaz

Kınık

Mehmet Çetinkaya, Ahmet Özkan, Murat Tosun, İsmail Yılmaz, Halil Yılmaz

Kiraz

Merhmet Orhan, Nasuh Coşkun, İbrahim Devrim Kaya, Sadık Özkarakaş, Salim Alkan

Konak

Nedim Altan, Çetin Altun, Bülent Rıfat Anıl, Aziz Arat, Selda Arslan, İsmet Atıcı, Sidre Çatkin, Aysel Çiçek, Asu Gülden Değirmenci, Roji Demir, Şener Doğan, Mustafa Düzyol, Buğra Eker, Fahri Elmas, Ertğrul Erdem, Murat Ergüncü, Selami Ergül, Haktan Erim, Şeref Gezginci, Nilgün Güney, Çağrı Işıklıoğlu, Bengi Güner, Yeşim Kalkan, Serkan Kalmaz, Saffet Kanmazalp, Doğa Karaaslan, Mehmet Şerif Kaygısız, Elif Kaymaz, Mete Keskin, Ersoy Kubilay, Baran Manduz, Altay Mol, Nilüfer Mutlu Çınarlı, Ali Özdemir, Ertan Parlar, Gülay Pekcan, Hüseyin Saygılı, Doğan Sever, Filiz Sezer, Ahmet Sezer, Cengiz Şahin, Neşe Şermeti, Rıdvan Tekin, Onur Temiz, Aytekin Tunus, İlker Varlı, Burcu Tuncel, Ali Yılmaz, Ahmet Emin Yücelmiş

Menderes

Mehmet Emin Işık, Bahadır Arpaz, Yağmur Artuç, Yasemin Coşğun, Eyyüp Çelen, Ali Dikmen, Abdurrahman Ergenay, Emine Eser, Aşkın Güner, Mustafa Kayalar, Dilek Kayğusuz, Ahmet Pala, Sezen Şen

Menemen

Adil Açar, Ahmet Aksel, Nazan Aras, Aytaş Gülten, Didem Büyükacar, Aziz Güden, İsmail Gül, Dilan Gündüz, Özgür İsimbay, Ziya Koçak,Bahar Onursal, Mahir Erdal Öztürk, İsmail Polat, Mehmet Sağlam, Tuğçe Sançmış, Emir Sarı, Süleyman Tosun, Ozan Turhan, Zerrin Yıldırım, Arkın Yıldız

Narlıdere

Zuhal Arabacı, Abdül Batur, Mesut Durgun, Esra Erdil, Mehmet Şahin Fırat, İsmail Gilgil, Binali Gül, Yavuz Güneş, Sabiha Kılıç, Dilaver Koğ, Erkin Koruk, Memet Maltepe, Erman Uzun

Ödemiş

Sema Bilgi, Mehmet Birlik, Sezen Çıngır, Egemen Çiftçi, Süleyman Çoban, Ali Demirel, Mehmet Diker, Bülent Eker, Mehmet Eriş, Şeyda Gere, Bekir Keskin, Mustafa Ovalı, Mustafa Turan, Hakan Uyan, Ender Yıldız

Seferihisar

Rahmi Tezel Çınar, İsmail Yetişkin, Sibel Yalçınkaya, Umutcan Yaylacı, Nüvit Kızıltan, Fatma Ürkmez, Duygu Ulu, Gizem Pehlivan, Mustafa Tunç Soyer

Selçuk

Filiz Ceritoğlu Sengel, Zeynep Elif Gür, Ayşe Kaçer, Fadıl Lale, İpek Onbaşıoğlu

Tire

Merve Beyret, Nejat Bozkurt, İsmail Güleç, Ayten Gülsever, Hayati Okuroğlu, Funda Pir, Şenol Sardoğan, Gürol Soyuer, Aleyna Tarı, Muammer Üküşçevik

Torbalı

Şengül Karaaslan, İbrahim Özel, Övünç Demir, Hüseyin Adalı, Yalçın Akar, İlker Aler, Volkan Aslan, Hamitcan Bağcı, Tamer Cömert, Güventürk Çelik, Sedat Çetin, Daimi Doğan, Sefer İpekli, Erkan Karaahmetoğlu, Sercan Kaya, Aziz Köyebekan, Hasan Kudayyılmaz, Mevlüt Özbent, Hamdi Tomba, Nurgül Uytun, Recep Yıldırım

Urla

Zeyneρ Akdağ, Atakan Aydınhan, Selçuk Balkan, Yusuf Baratalı, Ertan Certel, Neriman Doyuk, Pelin Karasakal, Muhammet Kazdal, Hüdaverdi Koca, Şebnem İştar Özdemir, Aydın Tekin, Sibel Uyar, Ahmet Bahri Yalaz, Alaattin Yüksel

