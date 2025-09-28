İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Meryemana Tabiat Parkı, hem doğal yaşamı hem de tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. 2008 yılında tabiat parkı olarak ilan edilen alan, 2012’de ziyaretçilere açıldı. 355 hektarlık geniş bir alana yayılan park, Bülbül Dağı yamaçlarında yükseliyor.

Doğal ve Tarihi Zenginlikler

Park, çam ormanları, zeytin ağaçları ve Akdeniz makisiyle kaplı geniş bitki örtüsüne sahip. Endemik bitki türlerinin bulunduğu bölge, aynı zamanda kuş gözlemi için de elverişli habitatlara ev sahipliği yapıyor. Tarihi açıdan en önemli nokta ise Hristiyan inancına göre Meryem Ana’nın son yıllarını geçirdiğine inanılan Meryem Ana Evi. Bu yapı, parkın merkezinde yer alıyor ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Anadolu Parsının İzleri

Meryemana Tabiat Parkı, Anadolu parsının geçmişte yaşadığı bölgeler arasında bulunuyor. Bu yönüyle yalnızca kültürel değil, biyolojik çeşitlilik açısından da öne çıkan bir merkez olarak görülüyor. Bölgenin korunması, nadir türlerin yaşam alanlarının devamlılığı için önem taşıyor.

Ziyaret Bilgileri ve Giriş Ücretleri

Park, yaz aylarında sabah 08.00’den akşam 19.00’a kadar ziyaret edilebiliyor. Kış döneminde ise kapanış saatleri öne çekiliyor. 2025 yılı için belirlenen giriş ücretleri Türk vatandaşları için araç başına 80 TL, yaya girişinde 20 TL olarak açıklandı. Yabancı ziyaretçiler için bu ücretler araç başına 320 TL, yaya girişinde ise 100 TL. 1 Ağustos 2025 itibarıyla ön ödemeli sistem devreye girdi ve rezervasyonlar yalnızca PTT aracılığıyla yapılabiliyor.

Ulaşım Seçenekleri

Meryemana Tabiat Parkı’na İzmir kent merkezinden özel araçla yaklaşık 1 saat 15 dakikada ulaşılabiliyor. İzmir-Selçuk yolu (D550) üzerinden Efes kavşağı takip edilerek parka varmak mümkün. Toplu taşımayı tercih edenler, Adnan Menderes Havalimanı’ndan Selçuk’a minibüs veya otobüsle gidebilir, sonrasında Meryem Ana Evi yönüne hareket eden minibüslerle parka ulaşabilir. Tur şirketleri de Efes ve Meryemana’yı kapsayan günlük turlar düzenliyor.

Doğal zenginliği, tarihi önemi ve biyolojik çeşitliliği ile dikkat çeken Meryemana Tabiat Parkı, İzmir’in en değerli alanlarından biri olmaya devam ediyor. Hem Anadolu parsının izlerini taşıması hem de Meryem Ana Evi’ne ev sahipliği yapması nedeniyle park, her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor.