Son Mühür - Netanyahu, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenen Siloam Yazıtı’nı 1998 yılında talep ettiğini, ancak dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan nedeniyle bu eseri alamadığını öne sürdü. Bu açıklamaların ardından Siloam Yazıtı yeniden gündeme oturdu.

"Kimseye kitabe vermeyiz. Kimse de kimseye vermez zaten. İstediğini almaya alışmış belli ki" diyen Ortaylı, Hürriyet Gazetesi'ne şunları söyledi:

''Zaten adam cahil...''

"Kayser Wilhelm (Alman İmparatoru) istiyordu böyle şeyleri. Ama o zamanlar geçti. Bu ne cüret… Ayrıca o kitabeyi neyin ispatı olarak kullanacakmış? O zaman Romalılar da kalksın gelsin ‘İki bin sene önce buralar benimdi’ deyip her yeri istesin. Antik eserleri duruyor.

Biz de ‘Burası Osmanlı mülküydü, işte burada kitabesi’ diyerek toplayalım her yeri o zaman. Ne hukuki ne tarihi bir meşruiyeti vardır bunların. Zaten adam cahil, Avrupalı da değil, düz Amerikan Yahudilerinden. Eğitimini aldığı branştan başka bir şey bilmediği de aşikar. Türkiye kendinden çalınanları yıllardır sağdan-soldan topluyor. Kendindekini hiç vermez.”