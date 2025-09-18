İstanbul Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu, yaz dönemi boyunca yürütülen tadilatın ardından açılış sürecinde ciddi iddialarla gündeme geldi. Öğrenciler, dönüşte odalarını dağınık bulduğunu, valiz ve dolap kilitlerinin kırıldığını, kişisel eşyalarının karıştırıldığını ve bazı eşyaların kaybolduğunu bildirdi. Odalarda alkol şişeleri, tıraş bıçakları ve izmaritler gördüğünü anlatan öğrenciler oldu; bazı odalarda uygunsuz notlar ve prezervatif bulunduğu iddia edildi. İddialar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve yurtta güvenlik–mahremiyet tartışması büyüdü.

Cevizlibağ Kız KYK Yurdu’nda ne oluyor?

Tartışmanın fitilini, tadilat sürecinin denetimsiz yürütüldüğü iddiası ve oda kapılarındaki kartlı sistemlerin sökülmesiyle oluşan güvenlik zafiyeti iddiaları ateşledi. Öğrenciler, yaz boyunca yurtlara giriş kontrolünün zayıfladığını ve çalışma alanlarının yeterince izole edilmediğini savundu. Açılışın gecikmesi, zamlı yurt ücretlerinin ayın büyük bölümünde hizmet alınmadan tahsil edilmesi ve barınma planlarının aksaması tepkileri artırdı. Öğrenci grupları, “yönetim şikayetlere yanıt vermiyor” diyerek dilekçelerine geri dönüş alamadığını bildirdi.

Bazı öğrenci örgütleri ve siyasi gençlik oluşumları, yurt yönetimi ve yükleniciye yönelik adli–idari soruşturma çağrısı yaptı. Bu açıklamalarda, taciz niteliğindeki sözlü davranış iddiaları ve öğrencilerin “giyim” üzerinden uyarıldığına dair paylaşımlar öne çıktı. Paylaşımlar, güvenlik görevlilerinin yaklaşımına yönelik eleştirileri de içerdi. Olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte yeni delil ve görüntü paylaşımları yayıldı, farklı odalardan çıkan eşyalar ve kırılmış kilit fotoğrafları dolaşıma girdi.

Güncel durumda, iddialar oda güvenliği, anahtar yönetimi ve tadilat alanlarının tecrit edilmesi konularında yoğunlaşıyor. Öğrenciler, zarar tespiti ve kayıp eşyalar için tutanak–kamera kayıtları–envanter eşleştirmesi talep ediyor. Yurdun açılış takvimi ve geçici yerleştirme planlarının belirsizliği barınma krizini büyütürken, öğrenci temsilcileri resmi makamları inceleme ve şeffaf bilgi paylaşımına çağırıyor.