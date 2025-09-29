Son Mühür- CHP bir yandan Özgür Özel liderliğinde iktidar yürüyüşü başlattığını anket sonuçlarıyla gösterirken diğer yandan İzmir'den gelen çöp dağları ve Giresun'dan gelen ''Torpilli atama'' görüntüleri nedeniyle kafaları karıştırıyor.

Gazeteci Levent Gültekin sosyal medyadan yayınladığı programında bu çelişkiye dikkat çekerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın çöpler yüzünden yaşadığı tartışmaya dikkat çekti.



Tugay ve Ünsal çöp yüzünden kavga ediyor...



''İzmir sokaklarında Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal kavga ediyorlar. Çöp yüzünden. Cemil Tugay diyor ki, ''Ben Karşıyaka'yı yıllarca yönettim böyle bir rezillik görmedim.''

Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal da diyor ki, ''Sizin bıraktığınız enkazı temizleyemiyoruz. O yüzden böyle.''

Bunu 80 milyon izliyor. Sonra bu parti çok iyi yönetiliyormuş! Nerede iyi yönetiliyor?'' diye soran Levent Gültekin, Giresun'un CHP'li Belediye Başkanı Fuat Köse'nin çok konuşulan ''İşe alımlarımızın yüzde 75'ini CHP'lilerden alıyoruz. Bunun haricinde aldıklarımız ise temizlik gibi zor şartlarda çalışacak arkadaşlardan almışız'' sözlerine de göndermede bulundu.



Adamın yaptığı büyük rezillik...



''Niye bu iktidar varlığını sürdürüyor? Bu çapsız siyasetçiler yüzünden'' diyen Gültekin ''Adamın yaptığı büyük bir rezillik, yetmemiş bir de çıkıp bunu anlatmış'' vurgusunda bulundu.



CHP lideri Özgür Özel'e seslenen Levent Gültekin,

''Sabah akşam miting meydanlarında en ağdalı cümlelerle yapamazsın. Bu belediye başkanlarını terbiye edeceksin. O çöpleri toplattıracaksın. Ben bu ülkeyi çok daha iyi yönetirim duygusunu topluma vereceksin.

Ben Erdoğan'ın yaptığı ayrımcılığı yapmam, ben Erdoğan'ın yaptığı kayırmacılığı yapmam, ben iktidarın yaptığı yolsuzlukları yapmam diyeceksin. Bunları da eylemlerinle göstereceksin ki seçim kazanasın.

Niye öfkeliyim CHP'ye? 15 yıldır hayatımızı çaldılar. Muhalif oldukları halde hırsızlığa, yolsuzluğa, çapsızlığa bulaştıkları için bu ülke bu iktidara mahkum oldu. Ve hala da mahkum olmaya devam ediyor.'' mesajı verdi.