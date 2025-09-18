Son Mühür- Adem Metan’ın YouTube kanalında konuşan Ortaylı, Rize’nin çay üretimiyle anılmasına değinerek şu ifadeleri kullandı:



“Rize çayını sevmiyorum. Rizeliler bir an önce yerine diktikleri çayları alıp, mandalinaları geri getirsin. Dünyanın en güzel mandalinası Rize’de yetişir. Sivri akıllı biri bunlara çay öğretmiş.”

“Güzel Çay Hindistan ve Çin’den gelir”

Türkiye’de kaliteli çay üretiminin mümkün olmadığını savunan Ortaylı, iyi çayın yalnızca Hindistan ve Çin’den getirilebileceğini vurguladı. Ortaylı’nın bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Rizelilerden tepki

Ortaylı’nın açıklamaları özellikle Rize’de çay tarımıyla uğraşan üreticiler tarafından tepkiyle karşılandı. Bölge halkı, çayın Rize’nin hem geçim kaynağı hem de simgesi olduğunu belirterek sözlere eleştiri yöneltti.