Son Mühür- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası ''Perperişan'' şarkısı mahkeme kararıyla engellenen Mabel Matiz'e TİP eski milletvekili sanatçı Barış Atay'dan destek geldi

Grup Manifest'in konserlerinin yasaklandığına ve heavy metal grubu Sarinmovit'in beş üyesinin ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama'' suçlamasıyla tutuklanmasına göndermede bulunan Barış Atay bu duruma ses çıkartmayan sanat camiasını hedef aldı.

Bu sessizlik, inanılmaz...



''Geldiğimiz noktaya bak… Birileri buraya yazıyor, emniyet, savcılık, bakanlık kendine iş ediniyor, turneler iptal ediliyor, şarkılar yasaklanıyor, insanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor…'' diyen Atay,

''Her şeyi geçtim, kendi meslektaşlarımızın çoğu “nedir bu artık” diye bir soru sorma gereği dahi duymuyor. İktidarın geldiği günden bu yana sanatın her alanına, hoşuna gitmeyen herkese yaptığı saldırılar değil inanılmaz olan… İnanılmaz olan bu denli sessizlik, korkaklık…'' sözleriyle sitem etti.

Mabel Matiz'in yanındayız...



TİP Kültür Sanat platformu da,

''Susturulmak istenen sadece bir şarkı değil, bir kimlik, bir hak, varoluş biçimidir. Sanatçılara yönelik hukuksuz yaptırımlarına razı gelmeyeceğiz.

Özgür sanatın, özgür toplumun, özgür kimliklerin yanındayız.

Mabel Matiz’in yanındayız.'' mesajı verdi.