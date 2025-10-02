Son Mühür- 24 Ocak’ta Kadıköy Tarihi Salı Pazarı’nda yaşanan olayda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davası, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda görülmeye başlandı. Duruşmada dört sanık ilk kez aynı anda hakim karşısına çıktı.

Kartal’daki adliyeye sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi gelirken, izleyiciler “Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz” sloganlarıyla Minguzzi ailesine destek verdi.

Ünlü isimler de destek verdi

Adliye önünde toplanan kalabalığın arasında sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda yurttaşın yanı sıra tanınmış isimler de yer aldı. Minguzzi ailesini yalnız bırakmayanlar arasında sanat ve akademi dünyasından destek mesajları dikkat çekti.

İlber Ortaylı tekerlekli sandalye ile geldi

Olayın ardından yaptığı açıklamalarla Minguzzi ailesine desteğini sık sık dile getiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da duruşma için adliyeye geldi. Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Ortaylı, tekerlekli sandalye ile salona giriş yaptı.

Ünlü tarihçi, fiziki koşullarına rağmen aileye destek vermek için adliyeye bizzat katılarak kamuoyunun ilgisini davaya çekti.

İlk duruşmada kritik süreç

Cinayete ilişkin davada dört sanığın birlikte yargılanmaya başlaması, sürecin seyrinde önemli bir dönemeç olarak görülüyor. Duruşmanın ilerleyen aşamalarında tanık ifadeleri ve dosyaya sunulacak yeni delillerin davanın gidişatını belirlemesi bekleniyor.