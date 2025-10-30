Tüketicileri yanıltıcı uygulamalara karşı denetimlerini sıkılaştıran T.C. Ticaret Bakanlığı, çevrim içi ilan platformlarında ilan edilen fiyatın üzerinde pazarlık yapmaya çalışan bir araç sahibine yüksek miktarda idari para cezası uyguladı. Denizli'de gerçekleşen olayda, ilan fiyatını reddederek daha yüksek bir meblağ talep eden satıcıya 279 bin 375 TL idari para cezası kesildi.

İlan fiyatı üzerinden pazarlık tuzağı

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden Mustafa Ç.'nin, sahip olduğu elektrikli otomobili popüler bir çevrim içi ilan sitesinde satışa çıkarmasıyla başladı. Mustafa Ç., aracının fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL olarak ilana girdi. Ancak, ilanla ilgilenerek kendisiyle iletişime geçen potansiyel alıcılara, aracın gerçek satış fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu belirterek ilan fiyatının çok üzerinde bir pazarlık zemini oluşturmaya çalıştı.

Alıcılardan biri, ilan üzerinden Mustafa Ç.'ye mesaj göndererek ilan edilen fiyatın geçerliliğini sordu. Satıcı Mustafa Ç.'nin cevabı ise, "İlan fiyatının geçerli olmadığını, aracın fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu" net bir şekilde bildirmek oldu. Bunun üzerine alıcı, satıcıya CİMER'e şikayette bulunacağını bildiren bir mesaj gönderdi. Mustafa Ç.'nin alıcıya cevabı ise oldukça alaycı oldu: "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet."

Bakanlıktan alaycı mesaja ceza yanıtı: "Ve aleykümselam"

Alıcının şikayeti üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri, söz konusu ilanı ve mesajlaşma kayıtlarını detaylı bir incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda, araç sahibi Mustafa Ç.'nin çevrim içi platformda duyurulan fiyatın üzerinde bir satış bedeli talep ederek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davrandığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, alaycı mesaja gönderme yaparak, "Ve Aleykümselam" notuyla olayın sonucunu kamuoyuna duyurdu. Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir," ifadelerine yer verdi. Kaplan, Ticaret Bakanlığı'nın ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü ve adil piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemleri uygulayacağını vurguladı.